Eine Studie des BSI zeigt gravierende Sicherheitsmängel bei Kinder-Smartwatches. Daten werden unverschlüsselt übertragen und lassen sich leicht manipulieren.

Die Nutzung von Smartwatches für Kinder hat in Deutschland und Österreich deutlich zugenommen. Während diese Geräte Eltern Sicherheit durch Ortungsfunktionen bieten, haben Experten nun ernsthafte Mängel in der IT-Sicherheit aufgedeckt. Eine Untersuchung im Auftrag des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) hat gezeigt, dass die technischen Standards bei aktuellen Modellen oft nicht ausreichen, um die sensiblen Daten der jungen Nutzer angemessen zu schützen.

Massiver Anstieg der Smartwatch-Nutzung

In Deutschland besitzen bereits 15 Prozent der Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren eine Datenuhr, wie eine Untersuchung des Verbands Bitkom ergab. Auch in Österreich steigt die Beliebtheit dieser Technologie rapide an. Bei der oberösterreichischen "Kinder-Medien-Studie 2024" gaben 16 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen an, eine Smartwatch zu nutzen. Im Jahr 2018 lag dieser Wert in der gleichen Altersgruppe noch bei lediglich zwei Prozent. Diese steigende Tendenz macht die Thematik für Sicherheitsbehörden und Gesetzgeber immer dringlicher.

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Erhebliche Sicherheitsmängel bei Tests

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beauftragte den österreichischen Cybersecurity-Spezialisten Certitude Consulting, die technische Sicherheit von Kinder-Datenuhren zu überprüfen. Die Wiener Experten untersuchten drei zufällig ausgewählte Uhren aus unterschiedlichen Preisklassen. Dabei handelte es sich um die One2Track Connect Neo, die Garmin Bounce und die Imoo Z3 samt der jeweiligen Begleit-Apps. Die Prüfer kamen zu dem Schluss, dass bei keinem der drei Produkte eine sichere Standardkonfiguration vollständig umgesetzt war.

Unverschlüsselte Datenübertragung und fehlende Standards

Ein kritisches Ergebnis der Prüfung war, dass Kinder sicherheitsrelevante Einstellungen einfach selbst ändern konnten. Dies reicht von der Herstellung einer WLAN-Verbindung bis hin zum Zurücksetzen der Uhr auf die Werkseinstellungen. Zudem übermittelten zwei der drei Geräte Daten teils unverschlüsselt. Nachrichten, Bilder und Videos konnten so im Klartext mitgelesen werden. Wolfgang Ettlinger von Certitude betonte, dass Eltern diesen Sicherheitsrisiken dieser Geräteklasse oft nicht bewusst sind.

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Lokale Datenspeicherung trotz Löschung

Ein weiteres großes Risiko liegt in der lokalen Speicherung von Nutzerdaten. Selbst nach der Löschung der Konten blieben diese Informationen auf der Uhr gespeichert. Dies birgt erhebliche Gefahren bei der Weitergabe oder dem Verkauf der Geräte an Dritte. Trotz dieser gravierenden Mängel zeigten sich die Hersteller kooperativ. Alle drei Hersteller haben die Befunde anerkannt und mehrere der gefundenen Sicherheitslücken bereits behoben. Dies zeigt, dass technische Nachbesserungen möglich sind, wenn die Hersteller den Willen dazu mitbringen.

Zukünftige Regulierung durch den EU Cyber Resilience Act

Marc Nimmerrichter, Chef von Certitude, verweist auf die kommende EU-Regulatorik als Lösungsweg. Der EU Cyber Resilience Act wird Hersteller zukünftig in die Pflicht nehmen, die Sicherheit von Produkten besser zu berücksichtigen. Sollte dies nicht geschehen, verlieren die Produkte den Zugang zum EU-Markt. Die Verordnung ist ab Ende 2027 voll in Kraft. Bis dahin sollten Eltern wachsam sein und die Funktionen der Uhren dem Alter des Kindes anpassen. Auch nach dem Verkaufsende sollte das Produkt noch mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Vor der Weitergabe oder Entsorgung ist sicherzustellen, dass Daten vollständig gelöscht und ein Reset erfolgt ist, um Privatsphäre-Verletzungen zu vermeiden.