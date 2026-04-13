It's Never Over, Jeff Buckley: Amy Bergs berührende Dokumentation über einen musikalischen Ausnahmekünstler

Amy Bergs Dokumentarfilm „It’s Never Over, Jeff Buckley“ zeichnet ein intimes Portrait des Musikers Jeff Buckley, mit unveröffentlichtem Material und Einblicken in sein kurzes, aber intensives Leben. Der Film beleuchtet Buckleys musikalische Genialität, seine persönlichen Kämpfe und die tragischen Umstände, die zu seinem frühen Tod führten.

Die kalifornische Dokumentarfilm erin Amy Berg präsentiert in ihrem neuen Film eine bewegende Hommage an das kurze, aber intensive Leben des Musikers Jeff Buckley . Der Film, betitelt „It’s Never Over, Jeff Buckley “, taucht tief in die kreativen Höhenflüge, die privaten Beziehungen und die tragischen Umstände ein, die das Leben dieses Ausnahmekünstlers prägten. Berg, bekannt für ihre Arbeit in den Bereichen True Crime und Pop-Themen, nutzt in ihrem Film bislang unveröffentlichtes Bild- und Tonmaterial, um ein facettenreiches Portrait zu zeichnen. Der Film bietet einen einzigartigen Einblick in das Leben eines Musikers, dessen unverwechselbare Stimme und musikalische Genialität bis heute nachklingen.

Zentrales Element des Films ist die herausragende Stimme von Jeff Buckley, der im Frühling 1997 im Alter von nur 30 Jahren verstarb. Der Film beleuchtet Buckleys Leben von seinen Anfängen als Studiomusiker bis hin zu seinem Durchbruch im East Village von New York City. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entstehung seines einzigen Studioalbums „Grace“ (1994), einem Meisterwerk, das ihn zu Lebzeiten unsterblich machte. Berg zeichnet ein komplexes Bild von Buckleys Leben, das von großer Liebe, tiefen Depressionen und der Erschöpfung durch die Arbeit an seinem zweiten Album geprägt war. Der Film rekonstruiert diese Momente mit einer Vielzahl von Materialien, darunter Fotos, bewegte Bilder, Töne, Animationen und gesprochene sowie geschriebene Worte. Berg selbst betont im Interview die Bemühungen, die „Textur der 1990er-Jahre wiederherzustellen“ und in Buckleys Gedankenwelt einzutauchen, um die Magie seiner Kreativität zu erfassen.

Die Entstehung des Films dauerte insgesamt rund 15 Jahre, ein Zeichen der tiefen Verbundenheit Bergs mit dem Projekt. Nach jahrelanger Vorbereitung und intensivem Dreh konnte Berg schließlich auf das Archiv von Jeff Buckleys Mutter, Mary Guibert, zugreifen. Guibert, die zunächst zögerte, gewährte Berg uneingeschränkten Zugang zu intimen Sprachnachrichten, Bildern und privatem Material. Dies ermöglichte eine außergewöhnliche intime Darstellung des Musikers. Berg versucht, Buckleys Geschichte durch die Perspektive seiner Beziehungen zu Frauen und Künstlern zu erzählen, und betont die Sensibilität, Emotionalität und Labilität des Künstlers. Der Film wirft auch einen Blick auf Buckleys Auseinandersetzung mit dem frühen Tod seines Vaters und dessen Einfluss auf sein Leben. Amy Berg zeichnet ein tiefgründiges und ehrliches Porträt, das die Intensität der Liebe und Verehrung, die Buckley entgegengebracht wurde, widerspiegelt und die Frage nach seinem frühen Tod aufwirft.





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