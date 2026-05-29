istische Rhetorik und satirische Darstellung in fiktiven Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran

Der Text stellt eine satirische und überzogene Darstellung von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran dar, die durch aggressive, beleidigende Sprache und absurde Forderungen geprägt ist. Er thematisiert Machtdemonstration, nukleare Ambitionen und regionale Einflussnahme.

Auch, ihr langbärtigen und noch dazu unchristlichen Höhlenmenschen, hier ist, was passieren wird: Ihr kapituliert bedingungslos, gebt uns all euer angereichertes Uran, öffnet die Straße von Hormus, tretet zurück und überlasst die Regierungsgeschäfte einer von uns eingesetzten Marionette, die uns dann wiederum das gesamte iranische Öl überlässt.

Weiters wird in Teheran eine goldene Statue von Präsident Trump errichtet, die höher sein muss als das bisher höchste Gebäude in diesem Drecksloch. Ach so, und Pete Hegseth will als kleinen Extragefallen, dass ihr alle zum Christentum konvertiert. Na, wie klingt das, ihr Penner? Nun, das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Aber vielleicht doch noch ein bisschen entfernt vom großartigsten Deal aller Zeiten. Wir werden sehen, was der Präsident sagt. Euer Angebot ist nicht zufriedenstellend. Wir werden euch leider wieder niederbomben müssen.

Nur zu! Ihr habt ohnehin kaum mehr Munition. Und wir schießen dann eben auf eure Militärbasen im Golf. Oder auf die Ölinfrastruktur eurer Speichellecker.

Oder auf sonst irgendwas. Und wenn die Straße von Hormus noch länger zu ist, stürzt die ganze Welt ins Chaos. Energiekrisen, Hungersnöte … Eure Entscheidung. Wär sonst noch was?

Wir müssten dann nämlich wieder ein paar Regimegegner aufhängen gehen. Bei uns bleibt alles, wie es ist. Bis auf die Neuerung, dass wir jetzt eine Durchfahrtsgebühr für die Straße von Hormus einheben werden. Aber wir bleiben an der Macht und bauen weiter an unserer Atombombe.

Ihr hingegen zieht euer Militär aus der ganzen Golfregion ab und stellt auch die Waffenverkäufe an Israel ein. Denn das brauchen wir nämlich als Atomtestgelände. Wieder einige Tage später. In seinen täglichen unverzichtbaren Wasserstandsmeldungen spricht Trump in der Zwischenzeit davon, dass der Iran unbedingt einen Deal wolle, er ihn aber noch zappeln lasse.

Okay, wir sind zu Zugeständnissen bereit. Ihr dürft an der Macht bleiben, weil eure Bevölkerung ist uns sowieso egal. Und ihr dürft auch euer Öl behalten. Und sogar etwas davon an China verkaufen.

Gut. Dann sind wir uns also einig? Präsident Trump wird sehr verärgert sein, wenn er das hört. Und ihr wisst, was passiert, wenn er sehr verärgert ist.

Ja. Er stampft mit dem Fuß auf und schreibt in noch größeren Großbuchstaben. Und er marschiert wahrscheinlich in Kuba ein, damit er wenigstens anhand von jemandem, der sich nicht wehren kann, zeigt, wie furchtbar stark er nicht ist. Einige Tage später.

Auf Truth Social macht sich Trump über das Winseln der Iraner um einen Deal lustig. Und postet ein KI-Video, in dem er einen entstellten Modschtaba Khamenei in einem Käfigkampf vor dem Weißen Haus zu Brei schlägt. Also gut. Ihr dürft auch eure Maut für die Straße von Hormus einheben. Die gilt aber nicht für Schiffe, die nach Amerika fahren





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