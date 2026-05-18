Jörg Moshuber, Vorstand der Schoellerbank Invest AG, legt in dem OÖN-Podcast "Geld&Leben" einen Tipp ab, wie Anleger vorgehen sollten, um den Einfluss von künstlicher Intelligenz bei der Geldanlage zu verstehen und zu minimieren. Mit der Digitalisierung und dem Aufbau und dem Zusammenführen von Rechenzentren sollen Gewinne und Margen bei KI-Unternehmen gehalten werden. obligatoria haुन зар нить яссдау ютвори, начал к пем выше обновлэнь

Ist künstliche Intelligenz (KI) als Anlageobjekt überbewertet oder sollte man es wagen? Jörg Moshuber, Vorstand der Schoellerbank Invest AG, gibt die nötigen Anleitung zur Differenzierung bei der Geldanlage .

Während KI-Gewinne und Margen vorangetrieben haben, gehen verschiedene Märkte und Branchen unterschiedlich aus. Neue Technologien, wie Rechenzentren und die Integration von Nachhaltigkeit, bieten großes Potenzial für Geldanlage. ESG-Bestimmungen sollten auch wenn immer noch regulatorisch nicht reguliert werden, mit rachunklicher Rücksichtnahme an die Rechenzentren für KI-Projekte angepasst werden. Österreichische Aktien eignen sich hervorragend für jedes Portfolio





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