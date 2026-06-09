Israelischer Chronometer der Angriffe: Nahezu 3.500 Verstöße gegen Waffenruhe im Libanon seit April, Tausende Tote und Verletzte

Israel hat nach offiziellen libanesischen Angaben seit April fast 3.500 Mal den Libanon angegriffen und damit die brüchige Waffenruhe massiv verletzt. Bei den Kämpfen starben mehr als 3.500 Menschen, über 10.000 wurden verletzt. Die Hisbollah reagierte mit rund 1.000 Angriffen auf israelische Ziele. Israel rückt im Südlibanon vor, zielt auf die strategisch wichtige Stadt Nabatiyeh. Die USA mahnen zur Deeskalation, während unter US-Vermittlung weiter verhandelt wird.

Israel hat nach libanesischen Angaben seit der im April verkündeten Waffenruhe fast 3.500 Angriffe auf den Libanon durchgeführt. Diese Zahl nannte der libanesische Premierminister Nawaf Salam in Beirut und bezeichnete sie als israelische Verstöße gegen den brüchigen Waffenstillstand, der am 17.

April in Kraft trat. Gleichzeitig mit der jüngsten Eskalation des Iran-Konflikts setzt Israel seine Militäroperationen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon fort. Seit dem Beginn des Krieges mit dem Iran Ende Februar und der erneuten Gewalt im Libanon wurden laut Salams Büro etwa 30 Soldaten der libanesischen Regierungsarmee und fast 20 weitere Sicherheitskräfte getötet. Insgesamt gab es im Libanon mehr als 3.500 Todesopfer und über 10.000 Verletzte.

Parallel dazu griff die Hisbollah nach Angaben des israelischen Forschungszentrums ALMA seit dem Beginn der Waffenruhe ihrerseits annähernd 1.000 Mal israelische Ziele an, wobei der Großteil der Angriffe auf israelische Truppen im Libanon und etwa ein Viertel auf israelisches Staatsgebiet entfiel. Die Kampfhandlungen dauern an: Die israelische Luftwaffe bombardierte nach Berichten der libanesischen Staatsagentur NNA mehrere Ortschaften im Südlibanon, wobei im Gebiet um die Stadt Nabatiyeh mindestens vier Menschen getötet wurden.

Israel beschoss die Stadt zudem mit Artillerie, und israelische Bodentruppen rückten im Süden mit Maschinengewehren vor. Sicherheitskreise deuteten den schweren Beschuss Nabatiyehs als Vorbereitung auf einen möglichen Vormarsch. Auch der Hisbollah-Sender Al-Manar meldete neue israelische Angriffe auf rund ein Dutzend Orte im Südlibanon. Die israelische Armee kommentierte die Berichte zunächst nicht.

Nabatiyeh, eine mehrheitlich schiitische Stadt, ist ein wichtiger wirksamer Knotenpunkt und von symbolischer Bedeutung. Israel hat die Stadt seit den 1980er Jahren wiederholt angegriffen, zuletzt im Krieg mit der Hisbollah 2024. Die israelische Armee hatte Anrainer vor etwa einer Woche aufgefordert, die Stadt zu verlassen, was Vermutungen über einen bevorstehenden Einmarsch von Bodentruppen nährt. Vor gut einer Woche hatten israelische Streitkräfte bereits die mittelalterliche Burg Beaufort eingenommen, von der aus ein Vormarsch in Richtung Nabatiyeh möglich wäre.

Am vergangenen Sonntag ordneten Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz erneute Angriffe auf die Vororte von Beirut an. Der Iran, Hauptunterstützer der Hisbollah, reagierte mit Raketenangriffen auf Israel. Tags darauf feuerte die Hisbollah mehrere Raketen auf israelische Soldaten im Südlibanon; die israelische Armee identifizierte drei Geschosse, von denen ein Teil abgefangen wurde. In mehreren Ortschaften im Norden Israels wurde Raketenalarm ausgelöst, es gab keine Verletzten.

Der US-Botschafter im Libanon, Michael Issa, bezeichnete den jüngsten Angriff bei Beirut als "politische Botschaft", die jedoch keine weitere Eskalation auslösen solle. Die USA hätten entschieden, die Konfrontation nicht weiter anzuheizen. Gleichzeitig laufen unter US-Vermittlung direkte Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon in Washington weiter. US-Präsident Donald Trump soll sich laut libanesischem Staatspräsident Joseph Aoun "ständig" mit der Lage im Libanon befassen, die für die US-Regierung von großer Bedeutung sei





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