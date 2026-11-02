Israelische Truppen beenden Militäroperation in Hebron: Zerstörungen und Vertreibung

Israel zieht nach Anti-Terror-Einsatz in Hebron ab. Über 3300 Palästinenser kehren in zerstörte Häuser zurück. Bürgermeister warnt vor enormen wirtschaftlichen Schäden im Westjordanland.

Die israelischen Streitkräfte haben ihren umstrittenen Militär einsatz im Raum Hebron im Westjordanland abgeschlossen und die Stadt geräumt. Gouverneur Khaled Dudin bestätigte vor Journalisten, dass die palästinensischen Sicherheitskräfte nun wieder die vollständige Kontrolle über das Gebiet ausgeübt haben. Dies folgt auf eine Operation, die gut eine Woche dauerte und nach offiziellen israelischen Angaben zur Beendigung terroristischer Bedrohungen durchgeführt wurde. Am Montagmorgen zogen die Soldaten nach Abschluss aller operativen Aktivitäten ab, wie ein Militär sprecher mitteilte.

Rückkehr in zerstörte Wohnviertel

Rund 3300 Bewohner, die infolge des Militäreinsatzes aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben wurden, können nun sicher in ihre Heimatorte zurückkehren. Doch die Rückkehr ist von großer Zerstörung geprägt. Gouverneur Dudin betonte, dass die Häuser der Anrainer weitgehend zerstört worden seien. Er kündigte an, dass schnelle Schritte zum Wiederaufbau eingeleitet werden müssten. Reporter der Nachrichtenagentur AFP waren Zeugen, wie Bewohner nach dem Abzug des Militärs wieder in ihre Häuser einziehen. Viele der Betroffenen hatten während der Operation bei Verwandten Unterschlupf gefunden, da ihre Unterkünfte nicht mehr bewohnbar waren.

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Hintergrund der Anti-Terror-Operation

Dieser Militäreinsatz wurde als Reaktion auf einen schwerwiegenden Terroranschlag eingeleitet, der vor eineinhalb Wochen verübt wurde. Bei diesem Angriff töteten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten und verletzen weitere drei schwer. Auch die beiden mutmaßlichen palästinensischen Angreifer wurden bei dem Vorfall getötet. Das israelische Militär begründete den daraufhin beginnenden Anti-Terror-Einsatz mit der Notwendigkeit, die Sicherheitslage im besetzten Westjordanland zu stabilisieren. Die Armee gab an, dass die Stadt zuvor abgeriegelt wurde, um die Täter zu fassen und weitere Angriffe zu verhindern. Israelische Soldaten durchsuchten dabei Hunderte von Häusern, um nach verdächtigen Personen und Materialien zu suchen.

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Humanitäre Lage und wirtschaftliche Einbrüche

Das Büro der Vereinten Nationen zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, kurz OCHA, erklärte, dass bei dem Einsatz mehr als 3000 Menschen vertrieben wurden. Neben den Wohnhäusern seien auch viele Geschäfte zerstört worden. UNO-Angaben zufolge nutzten israelische Soldaten teilweise auch private Wohnhäuser als Militärposten, was die Belastung für die Zivilbevölkerung weiter erhöhte. Von der israelischen Armee gab es anfangs keine offizielle Bestätigung über das vorläufige Ende des Militäreinsatzes, obwohl die Truppen abgezogen waren. Die Armee teilte weiterhin mit, dass andere Anti-Terror-Operationen in dem palästinensischen Gebiet fortgesetzt würden. In den vergangenen Tagen seien mehrere Verdächtige festgenommen und Waffen sichergestellt worden.

Große wirtschaftliche Verluste und politische Spannung

Der Einsatz hat nach palästinensischen Angaben verheerende Folgen für die lokale Wirtschaft verursacht. Bürgermeister Yousef al-Jabari sprach von täglichen Verlusten in Höhe von umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Unternehmen konnten während der Blockade keine Rohstoffe mehr beziehen und keine Waren ausliefern. Zudem konnten Beschäftigte ihre Arbeitsstätten aufgrund der Absperrungen nicht mehr erreichen. Diese wirtschaftliche Isolierung trifft die Bevölkerung von Hebron besonders hart. Die Spannungen im Westjordanland sind seit Langem hoch, besonders seitdem Siedlerangriffe auf palästinensische Olivenbauern die Lage weiter verschärft haben. Israel hält das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg im Jahr 1967 besetzt. In diesem Gebiet leben etwa drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 israelische Siedler, deren Siedlungen nach internationalem Völkerrecht als illegal angesehen werden.