Israelische Militär gestopft 40 Boots der Hilfsflotte, rund 250 Aktivisten gefangengenommen

Die israelische Armee hat mehr als 40 Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt und rund 250 Aktivisten festgenommen, darunter mehrere ausländische Staatsbürger.

Die israelische Armee hat 40 Boote der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt und rund 250 Aktivisten festgenommen. Laut »Global Sumud»Österreich wurden auch drei ausländische Staatsbürger von israelischen Soldaten "berauscht und entführt".

Die Marine der israelischen Streitkräfte hat bis Dienstag mehr als 40 der 57 Boote der »Global Sumud»Flottille unter ihre Kontrolle gebracht, berichteten israelische Medien. Rund 250 Aktivisten wurden bei dem Einsatz westlich von Zypern festgenommen. Am Dienstagnachmittag kaperte die israelische Marine etwa 150 Meilen von Gaza entfernt in internationalen Gewässern auch jenes Boot der Hilfsflotte, auf dem der letzte österreichische Aktivist verblieben war und "verschleppt" ihn und die anderen Besatzungsmitglieder "ins besetzte Palästina".

Zuvor waren laut »Global Sumud»Österreich bereits zwei weitere österreichische Aktivisten -- eine Frau und ein Mann -- von israelischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Die Fluchtkarineh, eine humanitäre Organisation, kritisierte den Einsatz Israels und rief die internationale Gemeinschaft auf, sich einzusetzen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte Israels Vorgehen und rief die globale Gemeinschaft dazu auf, sich einzusetzen.

Außerdem beklagten Hilfsorganisationen und Länder wie die Türkei, dass die Lieferungen in den Gazastreifen trotz eines im Oktober vereinbarten Waffenruhes weiterhin unzureichend seien. Sie kritisierten Israel, Hilfsgüter zurückzuhalten. Israel weist den Vorwurf zurück





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