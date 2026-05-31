Israelische Armee dringt tiefer in den Libanon ein, nimmt Kreuzritterfestung Beaufort ein

Die israelische Armee hat in den letzten Tagen mehrere Vorstöße in den Libanon unternommen, um die schiitische Miliz Hisbollah zu bekämpfen. Zuletzt haben sie die mittelalterliche Kreuzritterburg Beaufort im Süden des Landes eingenommen, was als der tiefste israelische Vorstoß ins Nachbarland seit mehr als 26 Jahren gilt.

Im Kampf gegen die mit dem Iran verbündete Schiitenmiliz Hisbollah dringt die israelische Armee zunehmend tiefer in den Libanon ein. Am Sonntag nahmen Einheiten die Kreuzritterfestung Beaufort im Süden des Landes ein.

Es ist der tiefste israelische Vorstoß ins Nachbarland seit mehr als 26 Jahren. Die mittelalterliche Kreuzritterburg gilt wegen ihrer Lage mit Blick über weite Teile des Südlibanon als strategisch wichtiger Punkt.

Israels Armee hatte die mittelalterliche Burg bereits während des Libanon-Krieges 1982 besetzt und bis zu ihrem Rückzug im Jahr 2000 als Stützpunkt genutzt. 44 Jahre später seien israelische Einheiten "auf den Gipfel von Beaufort zurückgekehrt" und hätten dort erneut die israelische Flagge gehisst, schrieb Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag auf Telegram. Verteidigungsminister Katz sagte, die israelische Armee habe unter Führung von Regierungschef Benjamin Netanjahu "ihren Einsatz im Libanon ausgeweitet, den Fluss Litani überquert und die Beaufort-Höhe eingenommen".

Das diene der Verteidigung der Ortschaften in Galiläa im Norden Israels und der Sicherheit israelischer Soldaten. Zugleich rief die israelische Armee die Bewohnerinnen und Bewohner aller libanesischen Gebiete südlich des Flusses Sahrani dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Israels Armee verstärke sein Vorgehen gegen die Hisbollah.

"Bewohner des südlichen Libanon, Sie müssen sich sofort nördlich des Sahrani begeben", schrieb der arabischsprachige Armeesprecher Avichay Adraee auf der Plattform X. Eine solch umfassende Fluchtaufforderung hatte es zuletzt kurz vor Beginn der Waffenruhe Mitte April gegeben. Die israelische Armee meldete unterdessen erneut Beschuss aus dem Libanon und den Tod eines weiteren Soldaten im Südlibanon. In Nordisrael heulten mehrfach die Warnsirenen. Ein 21-jähriger Unteroffizier sei am Samstag von einer Sprengstoffdrohne der Hisbollah getötet worden.

Trotz der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon kommt es täglich zu gegenseitigen Angriffen. Israel konnte zuletzt eine strategisch wichtige Burg im Südlibanon einnehmen. Seit Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah am 2. März wurden nach israelischen Angaben 25 Israelis getötet, darunter 24 Soldaten und ein ziviler Auftragnehmer.

Auf libanesischer Seite wurden laut Behördenangaben bereits mehr als 3.000 Menschen getötet. Der Ministerpräsident des Libanon, Nawaf Salam, warf Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Israels Angriffe seien ein "Versuch, die Geschichte auszuradieren", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge. Die Kosten des Krieges seien für die Libanesen immens.

Das Land dürfe nicht zum "Faustpfand" in regionalen Konflikten werden. Die Lage zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon spitzte sich zuletzt deutlich zu. Israel und die libanesische Regierung, die keine Konfliktpartei ist, hatten Mitte April zwar eine Waffenruhe geschlossen. Die Hisbollah selbst lehnt Verhandlungen mit Israel jedoch ab.

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