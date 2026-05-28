Israelische Armee angreift erneut auf proiranische Hisbollah-Stellungen im Libanon

Die israelische Armee hat im Libanon nach eigenen Angaben erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es sei Infrastruktur der Schiitenmiliz in der Stadt Tyros attackiert worden, teilte die Armee am Donnerstag mit.

Die israelische Armee hat im Libanon nach eigenen Angaben erneut Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es sei Infrastruktur der Schiitenmiliz in der Stadt Tyros attackiert worden, teilte die Armee am Donnerstag mit.

Die Angriffe erfolgten nach einem Evakuierungsaufruf, mit dem Israel einen Großteil des Südlibanon zur "Kampfzone" erklärte. Was folgte, sei "Angriff nach Angriff" gewesen, wie ein Bewohner von Tyros einem Agenturbericht zufolge sagte. Erstmals seit mehr als drei Wochen folgte am Donnerstag auch ein israelischer Angriff auf ein Ziel im Großraum der Hauptstadt Beirut. Das berichtete das Nachrichtenportal Times of Israel mit Verweis auf Armeeangaben.

Ziel des Angriffs war den Angaben zufolge ein Anführer der iranischen Imam-Hussein-Division, die im Libanon an der Seite der Hisbollah operiert. Die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah verschärften sich zuletzt deutlich. Israel und die libanesische Regierung hatten Mitte April zwar eine Waffenruhe geschlossen. Die Hisbollah lehnt Verhandlungen mit Israel jedoch ab.

Der Krieg geht seitdem weiter. Beide Seiten greifen einander täglich an. Dabei kam es vor allem im Libanon zu zahlreichen Opfern. Auch bei den jüngsten Angriffen wurden laut libanesischen Angaben erneut mehrere Menschen getötet.

Allein bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon starben nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens sechs Menschen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor berichtet, bei den Getöteten habe es sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei. Auch in Sidon habe es bei einem weiteren Angriff Tote und Verletzte gegeben. NNA meldete darüber hinaus, dass bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad nahe Tyros zwei Menschen getötet worden sein.

Die libanesische Armee meldete am Vormittag zudem den Tod eines Soldaten. Er sei bei einem israelischen Luftangriff in der Provinz Nabatija getötet worden. Das libanesische Militär ist in dem aktuellen Konflikt keine Kriegspartei. Es war eine schreckliche Nacht, sagte am Donnerstag ein Bewohner aus Tyros laut dpa.

Viele Menschen hätten die Nacht am Strand verbracht. Israels Armee (IDF) hatte am Mittwochabend große Teile des Südlibanon zur "Kampfzone" erklärt. Für Tyros und die Stadt Nabatija sowie umliegende Gebiete wurden großflächige Fluchtaufrufe an die Bewohner und Bewohnerinnen gerichtet. Die IDF kündigte an, "mit äußerster Härte" vorzugehen, und warf der Hisbollah wiederholte Verstöße gegen den Waffenstillstand vor.

Die Hisbollah, die Israel ihrerseits Verstöße gegen den Waffenstillstand vorwirft, erklärte, ihre Kämpfer seien am Mittwoch mit israelischen Truppen zusammengestoßen. Israels Armee meldete indes neue Hisbollah-Angriffe auf Ziele im Norden Israels. Bei einem Drohnenangriff nahe der libanesischen Grenze seien israelischen Medienberichten zufolge Donnerstagfrüh eine Soldatin getötet und zwei weitere Soldaten verletzt worden. Die israelische Armee fing in der Früh eigenen Angaben zufolge zudem "ein verdächtiges Flugobjekt" ab, das in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon registriert worden sei.

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