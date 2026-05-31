Israel weitet Bodenoffensive im Libanon aus - Kämpfe um Burg Beaufort

Die israelische Armee dehnt ihren Bodeneinsatz im Libanon auf weitere Gebiete aus und überquert den Fluss Litani. Bei den Kämpfen wird die symbolträchtige Burg Beaufort eingenommen. Die Waffenruhe mit der Hisbollah bleibt brüchig.

Die israelische Armee hat am Sonntag offiziell die Ausweitung ihres Bodeneinsatzes im Libanon bekannt gegeben. Die Offensive zur Erweiterung einer sogenannten vorgeschobenen Verteidigungslinie werde laut Armeeangaben auf zusätzliche Gebiete ausgedehnt.

Israelische Soldaten haben bereits den Fluss Litani überquert, der etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze verläuft. Bereits am Freitag hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, dass die Streitkräfte diesen strategisch wichtigen Fluss überschritten hätten. Die Armee teilte nun mit, dass sie vor einigen Tagen einen Einsatz in der Gegend des Beaufort-Kamms und des Wadi al-Saluki im Süden des Libanon begonnen hat.

Ziel dieser Operationen ist es, direkte Bedrohungen für israelische Ortschaften wie Metula zu beseitigen und die militärische Kontrolle im Südlibanon zu festigen. Offiziell gilt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah seit dem 17. April eine Waffenruhe, die jedoch von beiden Seiten immer wieder gebrochen wird. Jede Seite wirft der anderen Verstöße vor und rechtfertigt die eigenen Angriffe damit.

Am Samstag hatte die israelische Armee die Bewohner von sieben Dörfern im Südlibanon zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Armeesprecher Avichay Adraee erklärte, aufgrund des Bruchs der Waffenruhe-Vereinbarung durch die Terrororganisation Hisbollah werde man entschiedene Maßnahmen ergreifen. Die Hisbollah ihrerseits gab bekannt, die nordisraelische Stadt Kirjat Schmona mit Raketen angegriffen zu haben - eigenen Angaben zufolge zur Verteidigung des Libanon und seines Volkes. Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam warf Israel daraufhin eine Strategie der verbrannten Erde und der Kollektivstrafe vor.

Diese werde Israel weder Sicherheit noch Stabilität bringen, sagte Salam in einer Fernsehansprache. Gleichzeitig verteidigte er die Fortsetzung direkter Verhandlungen mit Israel als den am wenigsten kostspieligen Weg für den Libanon. Eine neue Gesprächsrunde ist für den 2. und 3. Juni in Washington geplant.

Die Hisbollah, die die Vernichtung Israels als Ziel ausgibt, lehnt direkte Gespräche zwischen dem Libanon und Israel sowie das unter Vermittlung der USA geschlossene Waffenruhe-Abkommen jedoch strikt ab. Israel meldete zugleich einen wichtigen taktischen Erfolg: Im Zuge der Bodenoffensive gegen die Hisbollah haben israelische Soldaten die historische Burg Beaufort eingenommen. Verteidigungsminister Israel Katz sagte am Sonntag, israelische Soldaten seien auf den Gipfel von Beaufort zurückgekehrt und hätten dort erneut die israelische Flagge gehisst.

Damit erinnerte er an die Eroberung der mittelalterlichen Kreuzritterburg im Libanonkrieg 1982. Die Burg Beaufort gilt als symbolträchtiger Ort, von dem aus die Hisbollah jahrelang israelische Stellungen unter Beschuss genommen hatte. Parallel dazu rief das israelische Militär alle Menschen in den libanesischen Gebieten südlich des Flusses Sahrani zur Evakuierung auf. Die Kämpfe haben bereits zahlreiche zivile Opfer gefordert und die humanitäre Lage im Süden des Libanon verschlechtert sich dramatisch.

Internationale Vermittlungsbemühungen, darunter jene der USA und Frankreichs, haben bisher keine dauerhafte Deeskalation bewirken können. Die Region steht am Rande einer weiteren Eskalation, während die Hisbollah weiterhin Raketen auf Nordisrael abfeuert und Israel mit massiven Luft- und Bodenschlägen reagiert. Die Zukunft der Waffenruhe bleibt ungewiss, da beide Seiten ihre militärischen Kapazitäten ausbauen und die Rhetorik zunehmend feindselig wird





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