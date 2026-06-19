Israel und Hisbollah vermelden Waffenruhe im Libanon

Israel und die Hisbollah haben sich auf eine Waffenruhe im Libanon geeinigt. Die Waffenruhe war zwei Tage nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens über ein Ende des Iran-Krieges zustande gekommen.

Die Ereignisse im Nahen Osten haben sich am Freitag regelrecht überschlagen: Zuerst wurde ein Treffen über die weitere Ausgestaltung des Rahmenabkommen s zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz abgesagt.

Grund dürften die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Terrororganisation Hisbollah im Libanon gewesen sein. Am Nachmittag wurde dann plötzlich eine Waffenruhe zwischen den beiden Akteuren verkündet. Ob diese hält, ist unklar, zumal Israel weiter im Südlibanon verbleiben will. Die Waffenruhe im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah war zwei Tage nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens über ein Ende des Iran-Krieges zustande gekommen.

Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt, sagte ein US-Regierungsvertreter am Freitag wörtlich. Zuvor hatten auch ein hochrangiger Vertreter Israels und zwei Vertreter der Hisbollah die Feuerpause bestätigt. Laut US-Angaben hätten Vermittler aus den USA und Katar die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet. Der Iran besteht darauf, dass die Waffenruhe mit den USA auch für die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah gilt.

Das Büro von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigte die Vereinbarung bisher nicht. Wie die New York Times berichtete, halte sich Israel laut dem israelischen Botschafter in den USA, Jechiel Leiter, jedoch an die sofortige Waffenruhe. US-Präsident Donald Trump habe laut NBC News in einem Telefonat mit Israels Führung um die Zustimmung zu einer Waffenruhe gebeten. Auch die Hisbollah hat der Waffenruhe bisher nicht öffentlich zugestimmt.

Die Feuerpause war am Freitag um 16.00 Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) in Kraft getreten. In der ersten Stunde nach dem Inkrafttreten gab es libanesischen Sicherheitskreisen zufolge jedoch noch ein Dutzend israelische Luftangriffe. Nach 17.00 Uhr Ortszeit seien dann keine Angriffe mehr verzeichnet worden. Ein Vertreter des israelischen Militärs bestätigte, dass seit 17.00 Uhr nicht mehr angegriffen werde.

Gleichzeitig bestritt er aber die Angaben, wonach es zwischen 16.00 und 17.00 Uhr ein Dutzend israelische Luftangriffe gegeben habe. Ein Reuters-Journalist im Norden Israels konnte allerdings sehen, wie im Libanon gegen 16.50 Uhr Luftangriffe erfolgten. Am Freitag, noch bevor überhaupt eine Waffenruhe im Spiel war, hatten einander Israel und die Hisbollah vorgeworfen, eine im Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Feuerpause gebrochen zu haben. Bei Angriffen der Hisbollah wurden laut israelischer Armee vier Soldaten getötet und vier verletzt.

Dem Gesundheitsministerium in Beirut zufolge wurden auf libanesischer Seite rund 50 Menschen getötet und fast 100 verletzt. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte die Armee angewiesen, mit aller Härte gegen die Hisbollah vorzugehen. Israel werde keine Angriffe auf seine Soldaten oder sein Territorium dulden. Israel erklärte zudem, sich aus Sicherheitsgründen nicht aus dem Südlibanon zurückziehen zu wollen und wies damit eine iranische Forderung zurück.

Die Hisbollah ihrerseits warf Israel vor, sich zu keinem Zeitpunkt an eine Waffenruhe gehalten zu haben. Der libanesische Präsident Joseph Aoun beschuldigte Israel, die Bemühungen um ein Ende der Gewalt zu untergraben und bei seinen Angriffen unschuldige Zivilistinnen und Zivilisten zu treffen. Das vor wenigen Tagen vereinbarte Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht zwar eine umfassende Beendigung der militärischen Konflikte in der Region vor, enthält aber keine Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen.

Die beiden rechtsextremen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir forderten nach dem Tod von vier Soldaten im Südlibanon harte Vergeltungsmaßnahmen. Der iranische Außenminister Abbas Araktschi warf Ben-Gvir vor, Israels einziges Interesse sei permanenter Krieg. Wegen der gegenseitigen Angriffe war zuvor eine für Freitag angedachte erste Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA zur Ausgestaltung des 14-Punkte-Rahmenabkommens in der Schweiz abgesagt worden. US-Vizepräsident JD Vance war mit seiner Entourage schon zum Abflug bereit.

Zudem gab es Berichte, dass Teheran an den Gesprächen wegen der israelischen Luftschläge im Libanon nicht teilnehmen wollte. In iranischen Medien wurde noch kurz vor der angekündigten Waffenruhe mit einer erneuten Schließung der für die Energiewirtschaft wichtigen Straße von Hormus gedroht. Die Durchfahrten durch die Meerenge hatten in den vergangenen Tagen leicht zugenommen. Der Iran veröffentlichte am Freitag zudem künftige Regeln für die Durchfahrt der Straße von Hormus.

Die Hisbollah hatte den Libanon Anfang März mit Angriffen auf Israel in den Iran-Krieg hineingezogen. Israel reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon und rückte außerdem mit Bodentruppen im Süden des Landes vor. Eine zwischen beiden Ländern vereinbarte Waffenruhe erkannte die Hisbollah nie an





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