Israel und Hezbollah bekämpfen sich erneut, während Friedensverhandlungen laufen

Israels Armee hat 85 Angriffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon geflogen, während die beiden Parteien ihre gegenseitigen Angriffe fortführten, während gleichzeitig erste Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel laufen. Beide Seiten werfen einander Verstöße gegen das Waffenruhe-Abkommen vor, während die pro-iranische Hisbollah-Miliz mehrere Angriffe auf israelische Streitkräfte im Süden des Libanon verübt hat.

Israels Armee hat nach eigenen Angaben 85 Angriffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon geflogen. Unter den Opfern bei israelischen Angriffe n im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums am Samstag mindestens acht Menschen getötet worden, darunter ein Mädchen.

Bei Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf israelische Soldaten wurden nach Armeeangaben drei Reservisten verletzt. Beide Seiten werfen einander Verstöße gegen das Waffenruhe-Abkommen vor. Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkte Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah lehnt sowohl die Waffenruhe als auch die direkten Gespräche ab.

Libanesische Staatsmedien berichteten anschließend von Angriffen auf mehrere Ziele im Süden des Landes sowie auf eine Autobahn südlich der Hauptstadt Beirut. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz erklärte, sie habe als Reaktion auf die anhaltenden israelischen Angriffe Soldaten im Norden Israels mit einer Drohne angegriffen. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.

Die israelische Armee hatte am Samstagfrüh ungeachtet der Waffenruhe mit dem Libanon die Bewohner von neun Dörfern im Süden des Libanon aufgefordert, sich zum Schutz vor geplanten Militärangriffen in Sicherheit zu bringen.

"Angesichts des Verstoßes der terroristischen Hisbollah gegen die Waffenruhe-Vereinbarung" sei die israelische Armee gezwungen, "kraftvoll" gegen die Hisbollah vorzugehen, teilte der arabischsprachige israelische Armeesprecher Avichay Adraee im Onlinedienst X





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