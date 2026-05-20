Israel stops Gaza-Helpship after activists arrive in Israel

Israel has stopped an international Gaza-helpship after all 430 activists on board reached Israel’s shores. The European Union, including the German government, had expressed doubts about the legality of Israel’s intervention. Meanwhile, the activists were being transferred to the Israeli Foreign Ministry for consular handling.

Israel hat nach Angaben des Außenministeriums die internationale Gaza-Hilfsflotte vollständig gestoppt. Die Protestaktion sei "einmal mehr als nichts weiter als ein PR-Stunt im Dienste der Hamas erwiesen", schrieb das Ministerium auf seiner Plattform X. Die 430 Aktivisten seien auf israelische Schiffe gebracht worden und befänden sich auf dem Weg nach Israel, wo sie ihre Konsularvertreter treffen sollen.

Ziel der "Gaza Sumud Flotilla" war es, einen humanitären Korridor einzurichten und Israels illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen. Unter den Festgenommenen soll laut Medienberichten auch die Schwester der irischen Präsidentin Catherine Connolly, Margaret Connolly, sein. Vor einiger Zeit waren internationale Aktivisten stets nach einer Weile wieder in ihre Heimatländer abgeschoben worden. In der Vergangenheit war die "Global Sumud Flotilla" am vergangenen Donnerstag erneut auf den Weg Richtung Gazastreifen gemacht, sie war vom türkischen Hafen Marmaris aus in See gestochen.

Aktivisten aus 40 Ländern waren mit mehr als 50 Schiffen unterwegs gewesen. Unterstützung hatten mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, geäußert. Das Vorgehen gegen die Aktivisten stehe jedoch im Einklang mit dem Völkerrecht, betonte Israel. Israel wirft einigen Aktivisten Verbindungen zur islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vor.

Bei einer Aktion 2010 gegen die Gaza-Seeblockade hatten israelische Soldaten das türkische Schiff "Mavi Marmara" vor der Küste des Gazastreifens gestürmt. Dabei kamen zehn türkische Staatsbürger ums Leben





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