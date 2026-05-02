Israel stoppt Gaza-Hilfsflotte und nimmt Aktivisten fest

Die israelische Marine hat eine Gaza-Hilfsflotte abgefangen und mehrere Aktivisten, darunter einen Spanier und einen Brasilianer, zur Befragung nach Israel gebracht. Spanien fordert die Freilassung des Spanieres und kritisiert die Festnahme als rechtswidrig. Die Flotte hatte Hilfsgüter nach Gaza bringen wollen.

Dutzende Boote einer Gaza - Hilfsflotte sind in den vergangenen Wochen von Häfen in Frankreich, Spanien und Italien ausgelaufen, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen. Am Donnerstag fing die israelische Marine nahe Kreta 21 Schiffe in internationalen Gewässern ab.

Die meisten Aktivisten wurden nach Kreta gebracht, zwei von ihnen – darunter ein Spanier – zur Befragung nach Israel. Spanien fordert die Freilassung.

„Es handelt sich hier um eine rechtswidrige Festnahme in internationalen Gewässern außerhalb der Zuständigkeit der israelischen Behörden“, sagte Spaniens Außenminister Jose Manuel Albares gegenüber dem Sender RAC1. Der von Israel festgenommene Spanier Saif Abu Keshek sei umgehend freizulassen, so der spanische Außenminister. Das israelische Außenministerium teilte am Samstag auf der Plattform X mit, Keshek und der Brasilianer Thiago Avila befänden sich in Israel und würden zur Befragung an die Strafverfolgungsbehörden übergeben.

Auf die Frage, ob es sich bei der Verbringung nach Israel um eine „Entführung“ handle, antwortete Albares: „Wenn das von Behörden vorgenommen wird, die rechtlich gar nicht zuständig sind, ja, auf jeden Fall.

“ Israel wirft Abu Keshek, der palästinensische Wurzeln hat, Verbindungen zur Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vor. Nach Darstellung des Außenministeriums in Jerusalem ist er ein führendes Mitglied der Volkskonferenz der Palästinenser im Ausland. Nach Informationen von US-Behörden soll diese „heimlich von der Hamas kontrolliert“ werden. Dem Brasilianer Avila werden „illegale Aktivitäten“ vorgeworfen, weswegen auch dieser zu Befragungen nach Israel gebracht wurde.

Beide würden Besuche von Konsulatsmitarbeitern ihrer jeweiligen Heimatländer erhalten. Der spanische Außenminister Albares betonte, die spanische Justiz sei zuständig, sollte sich Abu Keshek schuldig gemacht haben. Israel habe zudem „keinerlei Beweise geliefert, um diese Anschuldigung zu untermauern“, so Albares. Selbst wenn es Vorwürfe gebe, existierten „in einer Demokratie und einem Rechtsstaat juristische Wege“, um diese vorzubringen.

Er verfüge jedenfalls über keine Informationen, die eine Verbindung von Abu Keshek mit der Hamas belegen würden, so Albares. Der Vorfall sei „eine Episode, die unsere Beziehungen noch weiter anspannt“, sagte Albares mit Blick auf das Verhältnis zu Israel. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und dem vom sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez regierten Spanien gelten seit Längerem vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges als äußerst angespannt. Beide Länder hatten jeweils ihre Botschafter im anderen Staat abgezogen.

Das israelische Vorgehen gegen die Aktivisten und ihre Boote hatte aber auch in Berlin und Rom große Sorge ausgelöst. Nach dem Stopp der Flotte nahm die israelische Marine laut eigenen Angaben insgesamt 175 Menschen fest. Unter Begleitung der griechischen Küstenwache seien diese in Bussen in eine Stadt gebracht worden. Die Organisatoren der Aktion „Global Sumud Flotilla“ meldeten ihrerseits 211 Aktivisten, die von Israel „gekidnappt“ worden seien, wie mitgeteilt wurde.

Laut einer Sprecherin befanden sich unter den Festgenommenen mehrere französische Staatsbürger. Griechenland erklärte sich bereit, die festgenommenen Personen aufzunehmen und ihre Rückreise in die Herkunftsländer zu ermöglichen. Wie griechische Medien übereinstimmend berichteten, seien alle bis auf den Spanier und den Brasilianer am Freitag nach Kreta gebracht worden. Die Organisatoren der Gaza-Flotte warfen israelischen Sicherheitskräften Gewaltanwendung vor.

In einer von ihnen verbreiteten Aufnahme sprach ein Teilnehmer davon, Aktivisten seien „mehrfach geschlagen“ worden. Die israelische Menschenrechtsgruppe Adalah erklärte, mehrere Anwälte hätten die Aktivisten in einer Haftanstalt besucht. Der festgenommene Aktivist habe von „extremer Brutalität“ berichtet, die er erlitten habe. Rund 30 Boote der Flotille liefen nach der israelischen Militäraktion in den Hafen von Ierapetra im Südosten Kretas ein.

Die Organisatoren teilten mit, die Flottille formiere sich neu und werde ihren Kurs fortsetzen, „um die illegale Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen“. Daten der Initiatoren der Flottille sowie des Schiffsverfolgungssystems Marine Traffic zeigten, dass die Boote am Samstag weiter in dem Hafen waren, möglicherweise wegen starker Winde. Das schlechte Wetter soll in den nächsten Tagen in der Region um Kreta anhalten.

War bei einer ähnlichen Aktion einer etwa halb so großen Hilfsflotte im vergangenen Jahr eher der symbolische Protest im Mittelpunkt gestanden, sind diesmal auch Mediziner, Pädagogen, Architekten, Handwerker, Krankenpfleger, Anwälte und Experten für Menschenrechtsverletzungen an Bord der Schiffe, um beim „Wiederaufbau des Gazastreifens zu helfen und konkrete humanitäre Hilfe zu leisten“, wie es vor dem Aufbruch der Flotte hieß





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