Israel setzt Operationen im Südlibanon trotz Waffenruhe fort, Libanon plant Verhandlungen

Die israelische Armee setzt ihre Militäraktivitäten im Südlibanon auch nach Inkrafttreten einer Waffenruhe fort. Berichten zufolge wurde das Gebiet in Zonen unterteilt, und es gab vereinzelt Kämpfe, bei denen ein israelischer Soldat getötet wurde. Die libanesische Regierung bereitet unterdessen diplomatische Verhandlungen mit Israel vor. Die Hisbollah kritisiert die Waffenruhe und die geplanten Gespräche scharf.

Obwohl im Libanon eine zehntägige Waffenruhe in Kraft getreten ist, setzt die israelische Armee ihre Operationen im Süden des Landes fort. Berichten zufolge hat die israelische Armee das Gebiet in drei Zonen unterteilt, wobei vereinzelt weiterhin Kämpfe stattfinden. Am Sonntag kam ein israelischer Soldat bei solchen Gefechten ums Leben. Die libanesische Regierung plant unterdessen, diplomatische Verhandlungen mit Israel aufzunehmen.

Die Tageszeitung 'Jediot Achronot' berichtete, dass die sogenannte 'rote Linie' die unmittelbare Grenzregion zu Israel umfasst. In dieser Zone seien die meisten Gebäude bereits zerstört und kaum noch Hisbollah-Kämpfer präsent, während israelische Bodentruppen in einigen Orten Stellung bezogen hätten. Die israelische Armee hat sich zu diesem Bericht nicht geäußert. Die 'gelbe Linie', angelehnt an das Vorgehen im Gazastreifen, erstrecke sich sechs bis zehn Kilometer von der Grenze entfernt und diene der Verhinderung von Raketenbeschuss aus dieser Zone auf Nordisrael. In diesem Bereich seien weiterhin israelische Bodentruppen im Einsatz.

Die 'dritte Linie' reicht laut 'Jediot Achronot' bis zum Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer von der Grenze entfernt. In dieser Zone wolle die Armee ihre Kontrolle hauptsächlich durch 'Feuerkraft und Beobachtungsposten' sichern. Auch hierzu gab es zunächst keine Stellungnahme der Armee, später veröffentlichte sie lediglich eine Grafik der 'Sicherheitszone'.

Bei der Verkündung der Waffenruhe am Donnerstag erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, die israelische Armee solle in einer 'verstärkten Sicherheitszone' im Südlibanon verbleiben, die vom Mittelmeer bis zur syrischen Grenze reiche und etwa zehn Kilometer breit sei. Ziel sei der Schutz Nordisraels vor Angriffen der Hisbollah. Im Libanon gibt es Befürchtungen vor einer dauerhaften israelischen Besatzung. Eine ähnliche 'Sicherheitszone' wurde bereits nach dem Libanonkrieg 1982 eingerichtet und erst 2000 nach stetigen Verlusten wieder aufgegeben. Die damalige Besatzung trug maßgeblich zur Entstehung der Hisbollah bei.

Die Waffenruhe trat in der Nacht auf Freitag in Kraft. Der Präsident des Libanon, Joseph Aoun, bezeichnete direkte Verhandlungen mit Israel als 'kein Zeichen der Schwäche', sondern als Ausdruck der wiedererlangten Entscheidungsgewalt Beiruts über die Hisbollah. Aoun und Regierungschef Nawaf Salam bereiten Verhandlungen vor, um die Waffenruhe zu festigen und die Verhandlungsbereitschaft des Libanon zu signalisieren. In Tel Aviv fand am Sonntag eine Antikriegsdemonstration statt. Die Hisbollah, vom Iran unterstützt, kritisierte die Waffenruhe und die geplanten Gespräche scharf. Ihr Anführer Naim Kasssem nannte die Feuerpause eine 'Beleidigung unseres Landes'. Die Hisbollah, deren Ziel die Vernichtung Israels ist, hatte nach Beginn des Iran-Krieges Raketenangriffe auf Israel gestartet und damit den Libanon in den Konflikt hineingezogen.

Trotz der Waffenruhe gab es vereinzelt Kämpfe. Am Sonntag fiel ein israelischer Soldat bei Gefechten 'im Kampf'. Dies ist der zweite israelische Soldat, der seit Inkrafttreten der Waffenruhe getötet wurde; neun weitere wurden verwundet. Am Samstag kamen ein französischer UN-Blauhelmsoldat und drei weitere UNIFIL-Angehörige ums Leben. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vermutet die proiranische Hisbollah als Verantwortliche. Die libanesische Regierung verurteilte den Angriff und versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, während die Hisbollah die Verantwortung zurückwies und die Waffenruhe kritisierte. An der UNIFIL-Mission sind auch rund 180 österreichische Soldaten beteiligt.

Die libanesische Armee hat zudem angekündigt, eine beschädigte Straße und eine Brücke im Süden des Landes nach israelischen Angriffen wieder geöffnet zu haben





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