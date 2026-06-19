Israel setzt Angriffe auf den Libanon fort

Israel setzt seine Angriffe auf den Libanon fort, trotz der US-Einigung mit dem Iran. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten ist die höchste an einem Tag seit der Unterzeichnung der US-iranischen Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges, die auch den Libanon umfasst.

Israel setzt seine Angriffe auf den Libanon fort, trotz der US-Einigung mit dem Iran. Die Angriffe erfolgten nach Angaben der israelischen Armee auf Stellungen der mit dem Iran verbündeten Hisbollah -Miliz.

Die Zahl der Toten auf beiden Seiten ist die höchste an einem Tag seit der Unterzeichnung der US-iranischen Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges, die auch den Libanon umfasst. Die Angriffe zielten nach Angaben der israelischen Armee auf Stellungen der Hisbollah ab, die wiederholt gegen die Waffenruhe verstoßen haben. Die libanesische Regierung beschuldigte Israel, sich zu keinem Zeitpunkt an eine Waffenruhe gehalten zu haben und unschuldige Zivilisten zu treffen





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