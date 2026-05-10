The secret base of the Israeli Air Force in Iraq, which may have played a central role in the attacks on Iran, was reportedly discovered before the attack. The base was used as a logistics hub for the Israeli Air Force and as a base for special forces and rescue teams. The Iraqi government has not responded to further inquiries regarding the base since it was revealed that Israel was behind it.

Der geheime Außenposten der israelischen Luftwaffe im Irak, der möglicherweise für die Angriffe auf Ziele im Iran diente, wurde offenbar vor dem Angriff bereits früh entdeckt worden.

Laut irakischen Staatsmedien meldete ein Hirte im März verdächtige Hubschrauberflüge und ungewöhnliche Aktivitäten in der Wüste. Dabei kam ein irakischer Soldat ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die irakische Armee schickte nach dem tödlichen Rückschlag zwei weitere Anti-Terror-Einheiten, um die Suche nach den mutmaßlichen IS-Terroristen in der Wüste zu unterstützen. Es scheint, dass vor dem Angriff eine bestimmte Streitmacht am Boden operierte, die aus der Luft unterstützt wurde und über die Fähigkeiten unserer Einheiten hinausging.

Auf dem Stützpunkt sollen auch Such- und Rettungsteams stationiert gewesen sein - für den Fall, dass israelische Piloten über dem Iran abgeschossen werden. Laut Insidern befanden sich außerdem speziell ausgebildete Luftwaffen-Kommandos auf der Basis. Die israelische Luftwaffe flog während des fünfwöchigen Konflikts tausende Angriffe auf Ziele im Iran. Der geheime Außenposten im Irak dürfte dabei eine zentrale Rolle gespielt haben, weil er deutlich näher am Einsatzgebiet lag.

Sicherheitsexperten halten solche temporären Basen für militärisch üblich. Die dünn besiedelte Wüstenregion im Westen des Irak gilt seit Jahren als Rückzugs- und Operationsgebiet für Spezialkräfte. Selbst Einheimische sollen laut Experten längst gelernt haben, sich bei mysteriösen Hubschraubern in der Wüste lieber nicht einzumischen





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