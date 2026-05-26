Israel: Politische Turbulenzen und ein Plan hinter der Politik

Die israelische Regierung lässt gewalttätige Siedler gewähren, führt die Todesstrafe für Palästinenser ein und stößt ihre Verbündeten vor den Kopf. Hinter dieser Politik steckt ein Plan. Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sei "nicht das Gesicht Israels", schrieb Israels Außenminister Gideon Saar. Finanzminister Bezalel Smotrich will "die Auswanderung von Palästinensern fördern" und sieht die systematische Errichtung von Städten und Gemeinden im Westjordanland als erste Etappe. Palästinenser, die dies ablehnen, werden "Hilfe erhalten, um in eines der vielen Länder zu emigrieren, in denen Araber ihre nationalen Ambitionen verwirklichen; oder in irgendeine andere Destination dieser Welt".

Die israelische Regierung lässt gewalttätige Siedler gewähren, führt die Todesstrafe für Palästinenser ein und stößt ihre Verbündeten vor den Kopf. Hinter dieser Politik steckt ein Plan.

Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sei "nicht das Gesicht Israels". Er war es etwa, der den Gesetzesentwurf zur Einführung der Todesstrafe einbrachte, der so formuliert ist, dass diese de facto ausschließlich auf Palästinenser angewandt werden kann. Im von Israel besetzten Westjordanland trat dieses Gesetz vergangenen Sonntag in Kraft. Finanzminister Bezalel Smotrich will "die Auswanderung von Palästinensern fördern"





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