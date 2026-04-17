Israel kündigt Zerschlagung der Hisbollah an – Waffenruhe beginnt

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat kurz nach Inkrafttreten einer Waffenruhe mit dem Libanon die vollständige Zerschlagung der Hisbollah-Miliz angekündigt. Die USA untersagen weitere israelische Bombardierungen, während Israel Beschränkungen aufhebt und sich auf langfristige Maßnahmen gegen die Bedrohung vorbereitet.

Nur wenige Stunden nach Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon hat Israel s Regierungschef Benjamin Netanjahu die vollständige Zerschlagung der pro-iranischen Hisbollah -Miliz angekündigt. Israel sei mit der Hisbollah noch nicht fertig, erklärte Netanjahu am Freitag, und betonte, dass die Arbeit noch nicht beendet sei. Die zehn Tage währende Waffenruhe zwischen den beiden verfeindeten Nachbarstaaten trat um Mitternacht Ortszeit in Kraft, was 23:00 Uhr MESZ entsprach.

Israel plant weitere umfassende Maßnahmen, um auf die verbleibende Raketen- und Drohnenbedrohung aus dem Libanon zu reagieren. Der israelische Regierungschef führte aus, dass das übergeordnete Ziel der Zerschlagung der Hisbollah nicht über Nacht erreicht werde. Dies erfordere anhaltende Anstrengungen, Geduld und Ausdauer sowie geschicktes diplomatisches Manövrieren, um die Sicherheit Israels langfristig zu gewährleisten. Der bisherige israelische Militäreinsatz im Libanon habe laut Netanjahu zwei wesentliche Bedrohungen beseitigt. Erstens sei eine unmittelbare Bedrohung durch das Eindringen Tausender Terroristen abgewendet worden. Zweitens sei eine entfernte Bedrohung israelischer Städte durch potenziell 150.000 Raketen neutralisiert worden. Die nunmehrige Drohung Netanjahus könnte weitreichende negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Insbesondere ist dies im Zusammenhang mit der Ankündigung des Irans vom Freitag zu sehen, die Straße von Hormus unter bestimmten Bedingungen nicht mehr blockieren zu wollen. Eine zentrale Forderung der iranischen Führung war die Aufrechterhaltung der Waffenruhe im Libanon. Unterdessen erklärte US-Präsident Donald Trump über seinen Onlinedienst Truth Social, dass Washington Israel untersagt habe, den Libanon nach Inkrafttreten der Feuerpause weiterhin zu bombardieren. Die Vereinigten Staaten würden eng mit dem Libanon zusammenarbeiten, um die Hisbollah-Miliz wirksam zu bekämpfen. In Israel hob die Armee unterdessen alle wegen des Krieges mit dem Nachbarland erlassenen Beschränkungen auf. Das gesamte Land werde wieder zu vollem Betrieb zurückkehren, ohne jegliche Einschränkungen, teilte die Armee am Freitag mit. Selbst eine letzte geltende Beschränkung, ein Verbot von Versammlungen mit mehr als 1000 Menschen an der nördlichen Grenze zum Libanon, werde am Samstag aufgehoben. Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die schiitische Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen über die Grenze. Bei israelischen Angriffen wurden nach libanesischen Angaben bisher fast 2300 Menschen getötet, und rund eine Million Menschen wurden vertrieben, was die humanitäre Krise in der Region weiter verschärfte. Die Ankündigung Netanjahus signalisiert eine Fortsetzung des Konflikts auf anderer Ebene, die sowohl regionale als auch globale Auswirkungen haben könnte





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