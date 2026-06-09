Israel-Iran-Konflikt: Neue Eskalation in Nahen Osten

Die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten, einschließlich des Angriffs von Israel auf die libanesische Küstenstadt Tyros und des Vorfalls einer bewaffneten Person aus dem Jemen, die israelische Soldaten angreift, sowie die Äußerungen von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und US-Präsident Donald Trump.

Die Zeichen im Nahen Osten stehen erneut auf Eskalation: Nachdem am Montag der Iran und Israel angekündigt hatten, ihre Kampfhandlungen einzustellen – geknüpft an viele Bedingungen –, hat am Dienstag Israel die südlibanesische Küstenstadt Tyros angegriffen.

Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mehrere Tote. Bisher ist unklar, wie der Iran reagieren wird. Ein baldiges Kriegsende wie von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt wird mit der neuen Konfrontation noch unwahrscheinlicher. Nach vorläufigen Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Angriff mindestens acht Menschen getötet und 32 weitere verletzt.

Das israelische Militär äußerte sich bisher nicht zu dem Schlag auf die Küstenstadt. Kurz zuvor sprachen die israelischen Streitkräfte einen Fluchtaufruf für die gesamte Stadt aus. Das Militär rief ausdrücklich auch die Bewohner und Verbliebenen in den christlichen Teilen der Stadt zur Flucht auf. Viele Menschen hatten dort in den vergangenen Tagen Zuflucht gesucht, nachdem die restlichen Teile der Stadt schon davor immer wieder unter Beschuss standen.

Christen im Libanon stehen der Miliz und Terrororganisation Hisbollah, die als politische Partei auch im Parlament vertreten ist, zum Teil ablehnend gegenüber. Das israelische Militär wirft der Hisbollah vor, sich in den Vierteln vor Angriffen zu verstecken. Am Nachmittag meldete Israel, dass ein bewaffnetes Hisbollah-Mitglied nach Israel vorgedrungen sei und dort das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet habe. Die Truppen hätten zurückgefeuert und den Angreifer „ausgeschaltet“, hieß es in einer Mitteilung der Armee.

Keiner der Soldaten sei verletzt worden. Es bleibt abzuwarten, wie der Iran reagiert und was eine neue Eskalation für eine mögliche Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Krieges bedeutet. Beide Seiten hatten einander am Montag mit noch schwereren Angriffen gedroht, sollte man die jeweils gestellten Bedingungen für die Feuerpause nicht einhalten. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sagte indes am Dienstag, er sei „zutiefst besorgt“ über die neuerliche Eskalation im Nahen Osten.

„Alle Angriffe müssen sofort eingestellt werden. Die Waffenstillstände im Libanon, im Iran und im Gazastreifen müssen uneingeschränkt eingehalten werden“, schrieb er in einem Posting auf X.US-Präsident Trump stellte indes den Abschluss einer Vereinbarung in Aussicht – laut CNN zum 37. Mal, ohne Hinweis auf einen Wahrheitsgehalt dieser Aussage: „Doch Trump wiederholt diese Behauptung immer wieder, sei es, weil er sich etwas vormacht, weil er versucht, die Finanzmärkte zu beruhigen, oder weil er glaubt, er könne das durch bloße Willenskraft herbeiführen.

“ Ernst zu nehmen sei das nicht. Mittlerweile sei deutlich, dass die USA in dem Konflikt eher auf dem Beifahrersitz sitzen, hieß es auch in einer Analyse im Ö1-Morgenjournal. Trump würde bei Fragen nach dem Konflikt in Interviews ausweichen und sei sichtlich enerviert von dem Thema, hieß es weiter. Das mag innenpolitisch funktionieren, lösen lasse sich der Konflikt damit aber nicht.

Trump sagte dem israelischen TV-Sender N12 am Montag, er habe Netanjahu während eines Telefongesprächs gewarnt, dass Israel im Falle einer Ausweitung der Angriffe zu einem größeren regionalen Krieg möglicherweise isoliert dassehe könnte. In Israel hatten sich Befürchtungen gemehrt, dass Trump dem Iran für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zu große Zugeständnisse machen könnte.

Israel und der Iran hoben indes nach dem Stopp der jüngsten Kampfhandlungen Beschränkungen in den eigenen Ländern wieder auf: Die Schulen sollten am Dienstag in Israel wieder normal geöffnet werden, Teheran hob Einschränkungen des Flugverkehrs auf. Auch der Irak und Syrien öffneten ihren Luftraum wieder. Unterdessen fingen die israelischen Luftstreitkräfte nach eigenen Angaben in der Nacht über dem Süden des Landes eine Drohne aus dem Jemen ab.

Der Vorfall im Luftraum über der Stadt Eilat am Roten Meer sei abgeschlossen, teilte das Militär auf X mit. Die Streitkräfte machten keine Angaben, welche Gruppe sie für den Drohnenangriff verantwortlich sahen. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hatte am Montag einen Angriff auf Israel mit mehreren Raketen für sich beansprucht. Es war der erste direkte Angriff der Huthis auf Israel seit Anfang April – offenbar ausgelöst durch die gegenseitigen Angriffe Israels und des Iran





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