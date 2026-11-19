Das Pew Research Center prognostiziert bis 2070 mehr Muslime als Christen weltweit. Hauptgrund ist die höhere Geburtenrate. Lesen Sie hier die Details zur Studie.

Das Forschungsinstitut Pew Research Center hat am Mittwoch eine umfangreiche Analyse zur weltweiten religiösen Demografie veröffentlicht. Die zentralen Erkenntnisse der Studie belegen, dass sowohl das Christentum als auch der Islam weltweit wachsen, wobei der Islam deutlich schneller expandiert. Dieser Trend ist vor allem auf die höhere Geburtenrate muslimischer Familien im Vergleich zu anderen Religionsgruppen zurückzuführen.

Conrad Hackett, leitender Demograf beim Pew Research Center, betonte bei der Präsentation der Ergebnisse die Bedeutung der Familienstruktur. Er erklärte, dass es vor allem die Babys sind, die das Wachstum antreiben. Entwicklungen wie Konversionen zu einer anderen Religion würden eine weitaus geringere Rolle für die demografische Veränderung spielen als die natürliche Vermehrung der Bevölkerung.

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Höhere Fruchtbarkeitsraten treiben das Wachstum an

Laut den Daten des Instituts lag die durchschnittliche Fruchtbarkeitsrate bei Muslimen im Zeitraum von 2020 bis 2025 bei 3,1 Kindern pro Frau. Christen wiesen in derselben Periode eine Rate von 2,5 Kindern pro Frau auf. Die durchschnittliche Fruchtbarkeitsrate aller anderen Frauen weltweit lag bei 1,6, was deutlich unter der notwendigen Schwelle von 2,1 Kindern liegt, die erforderlich ist, damit sich eine Generation aus eigener Kraft ersetzen kann.

Pew hat seit 25 Jahren verlässliche Berichte über religiöse Demografie veröffentlicht und stützt seine Prognosen auf diese langjährigen Datenreihen. Die aktuellen Schätzungen zeigen, dass es im Jahr 2020 weltweit 2,27 Milliarden Christen und 2,02 Milliarden Muslime gab. Die neuen Prognosen gehen davon aus, dass es bis 2035 2,57 Milliarden Muslime und 2,52 Milliarden Christen geben wird.

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Langfristige Prognosen bis 2070

Sollten sich die aktuellen Trends fortsetzen, wird es bis 2070 weltweit mehr als 3,6 Milliarden Muslime und knapp drei Milliarden Christen geben. Die Hälfte dieser muslimischen Bevölkerung wird voraussichtlich in afrikanischen Ländern südlich der Sahara leben. Die gesamte Weltbevölkerung wird zwischen 2020 und 2070 voraussichtlich um 29 Prozent wachsen, vor allem in Afrika südlich der Sahara, wo die meisten Menschen Christen oder Muslime sind.

Unter den untersuchten religiösen Gruppen sind Christen und Muslime die einzigen, die mit diesem globalen Wachstum Schritt halten dürften. Die Zahl der Christen wird demnach um 30 Prozent zunehmen, die der Muslime um 80 Prozent. Bis 2070 wird demnach die Demokratische Republik Kongo die USA als Land mit der größten christlichen Bevölkerung ablösen. Obwohl auch die Zahl der Hindus und Juden absolut gesehen wächst, wird ihr Anteil an der Weltbevölkerung zurückgehen.

Demografischer Wandel in Europa und Asien

Für Europa zeichnet sich ein starker Rückgang ab. Die Prognosen sehen vor, dass die Einwohnerzahl Europas bis 2070 um 17 Prozent zurückgehen und die Zahl der dort lebenden Christen um ein Drittel sinken wird - von 505 Millionen auf 324 Millionen. Im selben Zeitraum dürfte der Anteil der Muslime an der europäischen Bevölkerung von sechs Prozent auf 13 Prozent steigen.

Der Rückgang bei Buddhisten prognostiziert das Institut sowohl in absoluten Zahlen als auch in ihrem Anteil an der Weltbevölkerung. Dies ist unter anderem auf den erwarteten Bevölkerungsrückgang in China, Südkorea und Japan zurückzuführen. Die Studie ist Teil eines umfassenderen Projekts, das untersucht, wie sich die Größe bedeutender religiöser Gruppen zwischen 2020 und 2070 verändern könnte.