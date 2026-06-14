Iron Maiden und Sabaton dominieren den dritten Tag des Nova Rock-Festivals

Das Nova Rock-Festival in Österreich hat seinen dritten Tag mit einer großen Show von Iron Maiden und Sabaton abgerundet. Die beiden Bands haben das Publikum begeistert und ihre Fans erfüllt.

Am dritten Tag des Nova Rock-Festival s in Österreich spielten die britische Metal -Band Iron Maiden und die schwedische Power- Metal -Band Sabaton vor einem großen und begeisterten Publikum.

Iron Maiden präsentierte ein Set mit ihren größten Hits aus ihrer goldenen Zeit, darunter 'The Trooper', 'Aces High' und 'Hallowed Be Thy Name'. Sänger Bruce Dickinson schlüpfte in verschiedene Rollen und die drei Gitarristen warfen sich die Soloparts zu. Die Band spielte auch einige weniger bekannte Lieder, darunter 'Infinite Dreams' und 'Wasted Years'. Sabaton spielte ein Set mit ihren militärhistorischen Themen, darunter 'Ghost Division' und 'The Last Stand'.

Die Band präsentierte ein großes Orchester und einen Chor und spielte auch einige neue Lieder. Beide Bands zeigten ihre Fähigkeit, das Publikum zu begeistern und ihre Fans zu erfüllen





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