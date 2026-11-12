Irland als Hintertür: Warum die DSGVO-Regulierung von Tech-Giganten scheitert

Eine neue Studie von Shoshana Zuboff und Johnny Ryan offenbart, dass Irland als Hauptanschrift von Big Tech die DSGVO-Exekution untergräbt. Steuern und sanfter Rechtsvollzug lassen Bußgelder verpuffen und demokratische Normen schwanken.

Die 2018 in Kraft getretene Datenschutz-Grundverordnung ( DSGVO) zielte ursprünglich darauf ab, Internet-Riesen an demokratische Spielregeln zu binden und Monopolbildungen zu verhindern. Stattdessen verlagerten nahezu alle großen Digitalplattformen ihre europäischen Firmensitze nach Irland. Diese Entwicklung nutzen US-Technologiekonzerne, um lästige Berichtspflichten zu umgehen und regulatorische Vorgaben zu minimieren, wie eine aktuelle Forschungsanalyse zeigt.

Studie von Zuboff und Ryan über irische Hintertür

Shoshana Zuboff von der Harvard University und Johnny Ryan vom University College Dublin analysieren in ihrem, im Dezember im Journal of Information Technology erscheinenden Aufsatz, die korrosive Wirkung digitaler Geschäftspraktiken auf rechtsstaatliche Normen. Beide Autoren sind nicht nur Wissenschaftler, sondern auch aktive Datenschutzaktivisten, wobei Ryan zudem für die Irish Council for Civil Liberties Beschwerden gegen Big Tech ausarbeitet. Ihr Befund identifiziert Irland als sperrangelweit offene Hintertür für Tech-Plattformen, die den europäischen Markt betreten, ohne mit strengen Auflagen rechnen zu müssen.

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Fiskalische Abhängigkeit lähmt die DPC

Die irische Datenschutzbehörde DPC führt die EU-Gesetze de facto kaum aus, da Irland über die Hälfte der Körperschaftssteuer von nur drei US-Firmen bezieht. Ein harter Kurs gegen diese Konzerne würde das Risiko bergen, dass Unternehmen ihre Sitze verlegen und dem Land Steuereinnahmen entgehen. Diese strukturelle Abhängigkeit erklärt, warum die irische Behörde als sanftmütiger Akteur wahrgenommen wird. Peter Fleischer, ehemaliger Datenschutzchef bei Google, bezeichnete Irland bereits früher als den sanftmütigen Golden Retriever des Rechtsvollzugs.

Minimale Bußgelder und lange Verfahren

Von den seit dem Inkrafttreten der Verordnung vor acht Jahren verhängten Bußgeldern in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro wurden bis dato lediglich 17 Millionen Euro eingezogen. Dieser niedrige Einschlagwert resultiert unter anderem aus extrem langen Instanzenwegen, bei denen sich die Behörden Zeit lassen. Ein durchschnittliches Verfahren dauert dabei 52 Monate. Die Verzögerungstaktik dient den Plattformen als effektives Mittel, um rechtlichen Druck abzuwehren und operative Abläufe weiterhin ungehindert fortzuführen.

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Gütliche Einigungen und Meta-Konzern

Viele irische Fälle werden als gütlich beigelegt ad acta gelegt, doch 75 Prozent dieser Einigungen beruhen darauf, dass Beschwerdeführer nicht fristgerecht antworteten. Nur jede vierte Sache endet tatsächlich durch einen direkten Vergleich. Allein der Meta-Konzern unter Mark Zuckerberg war in den vergangenen Jahren in insgesamt 181 derartige Verfahren involviert. Diese hohe Frequenz von Einigungsprozessen maskiert das eigentliche Ausmaß der regulatorischen Untätigkeit gegenüber den größten Datensammlern Europas.

Entscheidungen haben kaum messbaren Impact

Auf Grundlage eines von den Autoren entwickelten Decision Impact Scale fällt die Wirkung der irischen Datenschutzentscheidungen vernachlässigbar aus. Zwischen Mai 2018 und April 2026 war nur eine einzige Untersuchungsentscheidung signifikant, die sich auf Werbung beim Online-Karriereportal LinkedIn bezog. Der Rest entfiel auf 13 vernachlässigbare Fälle und drei von geringer Bedeutung. Ohne Druck durch Partnerbehörden wäre die irische Bilanz noch schlechter ausgefallen, da die DPC in acht Fällen vom Europäischen Datenschutzausschuss per Mehrheitsvotum überstimmt wurde.