Iranischer Präsident ordnet Freischaltung des internationalen Internets an

Der iranische Präsident hat die Freischaltung des internationalen Internets angeordnet, nachdem ein Sonderstab zuvor für die Wiederfreigabe gestimmt hatte. Die Regierung hatte den Zugang zum weltweiten Internet seit Kriegsbeginn blockiert.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat die Freischaltung des internationalen Internets angeordnet. Dieser Schritt erfolgte nach einer Entscheidung eines Sonderstab s, der zuvor für die Wiederfreigabe gestimmt hatte.

Laut der Nachrichtenagentur Fars muss der Beschluss noch vom Präsidenten bestätigt werden, bevor er in Kraft treten kann. Ein genaues Datum für die Entsperrung wurde nicht genannt. Im Mai hatten iranische Medien jedoch berichtet, dass die Freischaltung am 5. Juni möglich sein könnte.

Die Regierung hatte den Zugang zum weltweiten Internet seit Kriegsbeginn am 28. Februar nahezu vollständig blockiert. Seitdem konnten die rund 90 Millionen Iraner nur das sogenannte nationale Internet nutzen, in dem ausschließlich staatlich genehmigte Webseiten erreichbar sind. Lediglich einige Bürger können nach Angaben der Beobachtungsorganisation NetBlocks die staatlichen Sperren mit teuren VPN-Diensten umgehen.

Die Sperre hatte neben gesellschaftlichen auch erhebliche wirtschaftliche Folgen. Besonders betroffen waren die mehr als eine Million Online-Händler im Land, deren Einnahmen durch die Blockade massiv eingeschränkt wurden. Offiziell begründet der Staat die Abschaltung mit Sicherheitsbedenken. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass die Führung vor allem verhindern wollte, dass Berichte, Bilder und Videos über das tatsächliche Ausmaß der Kriegsschäden sowie über die Stimmung im Land in sozialen Medien verbreitet werden





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