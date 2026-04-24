Iranischer Oberster Führer schwer verletzt – Revolutionsgarden übernehmen die Macht

Neue Berichte legen nahe, dass Ali Khamenei nach einem Attentat schwer verletzt ist und sich in einem Versteck befindet. Die Revolutionsgarden haben die Kontrolle über die Informationsflüsse und die Macht im Iran übernommen.

Berichte der New York Times deuten darauf hin, dass der iranische Oberste Führer, Ali Khamenei , sich nach einem mutmaßlichen Attentat in einem geheimen Versteck von schweren Verletzungen erholt.

Die Revolutionsgarden haben die Kontrolle über die Informationsflüsse zu ihm übernommen und nutzen Kurierdienste und handschriftliche Notizen, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Khameneis Sohn, Mojtaba Khamenei, ist seit dem Vorfall am 28. Februar, bei dem er angeblich nur durch Glück im Garten seiner Residenz in Teheran überlebte, weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Seine Frau und sein Sohn kamen bei dem Angriff ums Leben.

Er wird lediglich auf Plakaten als potenzieller Nachfolger seines Vaters dargestellt. Die Recherche der New York Times enthüllt, dass Khamenei schwere Verletzungen erlitten hat, darunter der Verlust eines Beins und schwere Verbrennungen im Gesicht. Er wird von einem medizinischen Team, darunter der Herzchirurg und ehemalige Gesundheitsminister Massoud Peseschkian, versorgt. Nach mehreren Operationen erholt er sich langsam und wartet auf eine Prothese und möglicherweise kosmetische Eingriffe.

US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth hatten Khamenei bereits zuvor als „entstellt und zerstückelt“ bezeichnet. Trotz seiner Verletzungen soll Khamenei bei vollem Verstand sein, kann aber aufgrund seiner Verletzungen nur schwer sprechen und vermeidet daher öffentliche Auftritte. Seine Kommunikation erfolgt ausschließlich über schriftliche Erklärungen, die vom Staatsfernsehen verlesen oder online veröffentlicht werden. Die tatsächliche Macht liegt nun bei den Revolutionsgarden unter der Führung von Ahmad Vahidi, die auch eine Schlüsselrolle bei der Nachfolgeplanung spielen.

Die Macht hat sich von den Klerikern auf das Militär verlagert. Mojtaba Khamenei pflegt seit seiner Jugend ein enges Verhältnis zu den Revolutionsgarden und traf sich regelmäßig mit führenden Mitgliedern wie Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, mit denen er das sogenannte „Dreieck der Macht“ bildete. Dieses Trio soll maßgeblich an der Wahlfälschung von 2009 beteiligt gewesen sein, die zu landesweiten Protesten führte. Die Revolutionsgarden haben die Verhandlungen mit der US-Delegation unter Vizepräsident J.D.

Vance in Islamabad dominiert und Außenminister Abbas Araqchi zurückgehalten, als dieser eine Öffnung der Straße von Hormus vorschlug. Sie lehnen eine Fortsetzung der Gespräche in Pakistan ab, entgegen den Wünschen von Peseschkian und Araqchi. Aus Angst vor Angriffen der CIA und des Mossad vermeiden die Führer der Revolutionsgarden und Minister persönliche Besuche bei Khamenei. Stattdessen wird die Kommunikation über Kurierdienste mit handschriftlichen Notizen in versiegelten Umschlägen aufrechterhalten.

Ein Insider beschreibt Mojtaba Khamenei als den eigentlichen Machthaber, der sich auf den Rat der Generäle der Revolutionsgarden stützt. Die Revolutionsgarden geben die strategische Richtung vor und fühlen sich durch den Verlauf des Krieges gestärkt. Donald Trump hat öffentlich die Frage aufgeworfen, wer den Iran tatsächlich führt, und die US-Flotte angewiesen, Minen in der Straße von Hormus zu räumen und bei Widerstand das Feuer zu eröffnen. Die Situation ist angespannt und die Zukunft des Iran ungewiss





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