Iranischer Krieg führt zu extrem hoher Inflation und Teuerung in Metropolen

Der Krieg im Iran hat gravierende wirtschaftliche Folgen: Laut Zentralbank erreicht die Inflation in städtischen Gebieten Rekordwerte, Lebensmittelpreise haben sich teilweise mehr als verdoppelt.

Der anhaltende Krieg im Iran hat gravierende wirtschaftliche Folgen, die sich in einer extrem hohen Inflation niederschlagen. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Irna, die sich auf die Zentralbank beruft, lag der Verbraucherpreisindex in den städtischen Gebieten im Mai um 77,2 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Die durchschnittliche Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate betrug 53,9 Prozent. Das auf Wirtschaftsthemen spezialisierte Bamdad-Institut in Teheran spricht von den höchsten registrierten Preissteigerungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Besonders betroffen sind Lebensmittel, deren Preise in den Metropolen seit Kriegsbeginn Ende Februar teilweise um mehr als das Doppelte angestiegen sind. Aber auch andere Bereiche verzeichnen starke Zuwächse: Restaurant- und Hotelpreise stiegen von April zu Mai um 88 Prozent.

Für Gesundheit, Verkehr, Telekommunikation und haushaltsnahe Dienstleistungen mussten die Verbraucher jeweils rund 20 Prozent mehr ausgeben. Die Bewohner der Großstädte berichten von enormen finanziellen Belastungen. Viele Menschen müssen ihren Konsum stark einschränken und kaufen nur noch das Allernötigste. Die Teuerung betrifft praktisch alle Bereiche des täglichen Lebens.

Gleichzeitig hat die iranische Währung, der Rial, weiter an Wert verloren, wasImporte zusätzlich verteuert und die Kaufkraft der Bevölkerung schmälert. Die wirtschaftliche Situation hat sich seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten Ende Februar massiv verschlechtert. Der Konflikt, der Ende Februar begann, nachdem Israel und die USA den Iran angegriffen hatten, hat auch unmittelbare Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten. Kurz nach Kriegsbeginn übernahm die iranische Marine die Kontrolle über die Straße von Hormus, eine der bedeutendsten Schifffahrtsrouten der Welt.

Diese Meerenge ist entscheidend für den globalen Export von Öl, Flüssiggas und Düngemitteln. Als Reaktion verhängten die USA eine Seeblockade, um den iranischen Ölexport zu unterbinden. Obwohl Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde, wird sie immer wieder durch gegenseitigen Beschuss am Persischen Golf gestört. Die anhaltende militärische Spannung behindert den Handel und trägt somit zusätzlich zu den wirtschaftlichen Problemen im Land bei





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