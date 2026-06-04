Der Angriff einer iranischen Drohne auf das Passagier-Terminal des Flughafens von Kuwait war Teil einer langfristigen Strategie des Iran, die USA aus der Golfregion zu verdrängen. Der Iran wollte mit diesem Angriff die arabischen Staaten dafür bestrafen, dass sie US-Stützpunkte in ihren Ländern unterhalten. Der Angriffskrieg von USA und Israel gegen den Iran hat das jahrzehntelange Modell infrage gestellt, dass die USA die arabischen Staaten vor dem Iran schützen können. Der Iran hat gezeigt, dass er in der Lage ist, die arabischen Staaten anzugreifen und die Straße von Hormuz zu sperren, um die Öl- und Gasexporte zu stoppen. Die Golf-Staaten denken derzeit nicht daran, die Amerikaner hinauszuwerfen, aber sie haben begonnen, über das Verhältnis zu ihrem militärischen Partner nachzudenken. Der Iran sieht sich durch den Krieg gestärkt und versucht, die Zweifel der Araber am Schutzversprechen der USA zu fördern. Die Islamische Republik hat keine Probleme mit ihren arabischen Nachbarn, nur mit den USA und Israel. Teheran verhandelt mit Oman über eine gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormuz und mit Katar über die Freigabe eingefrorener iranischer Auslandsguthaben. Die arabischen Staaten wollen sich allmählich aus der US-Abhängigkeit lösen.

Der Angriff einer iranischen Drohne auf das Passagier-Terminal des Flughafens von Kuwait , der einen Menschen tötete und mehr als 60 weitere verletzte, war Teil einer langfristigen Strategie des Iran, die USA aus der Golfregion zu verdrängen.

Der Iran wollte mit diesem Angriff die arabischen Staaten dafür bestrafen, dass sie US-Stützpunkte in ihren Ländern unterhalten. Die USA haben zehntausende Soldaten und viele Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in den arabischen Staaten stationiert, um die arabischen Staaten vor dem Iran zu schützen und die freie Schifffahrt im Suez-Kanal und in der Straße von Hormuz zu sichern. Der Iran war militärisch zwar unterlegen, konnte aber mit so genannten asymmetrischen Mitteln aus selbstgebauten Raketen und Drohnen zurückschlagen.

Der Angriffskrieg von USA und Israel gegen den Iran hat das jahrzehntelange Modell infrage gestellt, dass die USA die arabischen Staaten vor dem Iran schützen können. Der Iran hat gezeigt, dass er in der Lage ist, die arabischen Staaten anzugreifen und die Straße von Hormuz zu sperren, um die Öl- und Gasexporte zu stoppen. Die Golf-Staaten denken derzeit nicht daran, die Amerikaner hinauszuwerfen, aber sie haben begonnen, über das Verhältnis zu ihrem militärischen Partner nachzudenken.

Der Iran sieht sich durch den Krieg gestärkt und versucht, die Zweifel der Araber am Schutzversprechen der USA zu fördern. Die Islamische Republik hat keine Probleme mit ihren arabischen Nachbarn, nur mit den USA und Israel. Teheran verhandelt mit Oman über eine gemeinsame Verwaltung der Straße von Hormuz und mit Katar über die Freigabe eingefrorener iranischer Auslandsguthaben. Die arabischen Staaten wollen sich allmählich aus der US-Abhängigkeit lösen





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