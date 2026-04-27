Iranischer Außenminister in St. Petersburg für Gespräche mit Putin

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi trifft sich mit Wladimir Putin, um über eine Beendigung der Eskalation mit den USA zu sprechen, nachdem er in Islamabad Forderungen überreicht hat. Der Fokus liegt auf der Straße von Hormuz und dem Atomprogramm.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi ist in St. Petersburg eingetroffen, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Beendigung der Eskalation mit den USA zu sprechen.

Diese Reise folgt auf einen Besuch in Islamabad, Pakistan, wo Araqchi dem pakistanischen Vermittler schriftliche Forderungen an die Vereinigten Staaten überreichte. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete, dass Araqchi am Montagmorgen in der russischen Stadt ankam. Laut US-Medienberichten hat Teheran im Rahmen der festgefahrenen Verhandlungen einen neuen Vorschlag vorgelegt, der sich auf die Öffnung der Straße von Hormuz und eine allgemeine Deeskalation konzentriert. Araqchi selbst kritisierte die US-amerikanische Vorgehensweise und machte sie für das Scheitern der bisherigen Verhandlungsrunden verantwortlich.

Er betonte, dass überzogene Forderungen der USA dazu geführt hätten, dass trotz einiger Fortschritte keine Einigung erzielt werden konnte. Der iranische Botschafter in Moskau, Qasem Jalali, beschrieb Araqchis Mission als einen „diplomatischen Jihad“ zur Wahrung der iranischen Interessen angesichts externer Bedrohungen. Die Gespräche mit Putin sollen sich auf den aktuellen Stand der Verhandlungen, die Möglichkeit einer Waffenruhe und damit verbundene Entwicklungen konzentrieren.

Moskau und Teheran pflegen eine strategische Partnerschaft, wobei Russland jedoch derzeit keine militärische Unterstützung für den Iran in dem Konflikt mit den USA in Erwägung zieht. Stattdessen bietet der Kreml diplomatische Unterstützung. Die Übergabe der schriftlichen Botschaft an die USA in Islamabad umfasste laut iranischer Nachrichtenagentur FARS „rote Linien“ der Islamischen Republik Iran, insbesondere in Bezug auf das Atomprogramm und die Sicherheit der Straße von Hormuz.

Araqchi betonte die Bedeutung der sicheren Durchfahrt durch die Straße von Hormuz als ein globales Anliegen. Der US-Nachrichtenportal Axios berichtete, dass der neue Vorschlag des Iran eine Öffnung der Straße von Hormuz im Gegenzug für eine Deeskalation vorsieht und die Verhandlungen über das Atomprogramm auf einen späteren Zeitpunkt verschieben würde. IRNA bestätigte den Axios-Bericht, ohne ihn jedoch zu dementieren.

Die Straße von Hormuz, eine Schlüsselroute für den globalen Öl- und Flüssiggasverkehr, war zuvor von Iran faktisch blockiert worden, was zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise führte. Die US-Marine ihrerseits blockiert iranische Häfen in der Region. Die aktuelle Situation ist von einer hohen Spannungsstufe geprägt, die durch die Blockade der Straße von Hormuz und die gegenseitigen Blockaden der Häfen weiter verschärft wird. Vor seiner Reise nach St. Petersburg hatte Araqchi einen kurzen Besuch in Oman absolviert.

Bemerkenswert ist auch die kurzfristige Absage einer Reise der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner nach Islamabad durch US-Präsident Donald Trump, die für mögliche neue Verhandlungen geplant war. Diese Absage deutet auf interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb der US-Regierung hinsichtlich des Umgangs mit der Krise hin. Die Gespräche zwischen Araqchi und Putin werden daher mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da sie möglicherweise einen entscheidenden Wendepunkt in der Suche nach einer diplomatischen Lösung darstellen könnten.

Die iranische Regierung signalisiert Kompromissbereitschaft in Bezug auf die Straße von Hormuz, verlangt aber gleichzeitig Garantien für die Wahrung ihrer Kerninteressen, insbesondere im Hinblick auf ihr Atomprogramm und ihre regionale Sicherheit. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die diplomatischen Bemühungen zu einer Deeskalation der Lage und einer Wiederaufnahme konstruktiver Verhandlungen führen können





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