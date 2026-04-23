Iranische Streitkräfte greifen Frachtschiffe an und beschlagnahmen sie

Die iranischen Revolutionsgarden haben drei Frachtschiffe in der Straße von Hormuz angegriffen und zwei davon beschlagnahmt. Die Begründung lautet ein Verstoß gegen Vorschriften. Die Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund eines Konflikts mit den USA und Israel.

Die iranischen Streitkräfte haben eine Reihe von Frachtschiffe n in der Nähe ihrer Küsten angegriffen und dabei mindestens drei Schiffe manövrierunfähig gemacht. Die Revolutionsgarden des Iran begründeten ihre Aktionen mit der Behauptung, die Schiffe hätten gegen Vorschriften verstoßen, als sie die strategisch wichtige Straße von Hormuz durchquerten.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur FARS wurden zwei der betroffenen Schiffe von der Marine der Revolutionsgarden beschlagnahmt und in Richtung iranischer Küsten gebracht. Die Namen der drei Schiffe – 'Epaminondas', 'MSC Francesca' und 'Euphoria' – wurden von FARS veröffentlicht. Die 'Epaminondas', ein unter liberianischer Flagge fahrendes Containerschiff, befand sich auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indien, wie der Trackingdienst Vesselfinder bestätigte. Die 'MSC Francesca', ein unter panamaischer Flagge registriertes Schiff, lag zuletzt vor der Küste Saudi-Arabiens.

Beide Schiffe wurden demnach von den iranischen Streitkräften festgesetzt. Das dritte Schiff, die 'Euphoria', soll griechischem Besitz gehören, wie iranische Quellen berichten. Berichten der britischen Seefahrtsbehörde UKMTO zufolge, wurde die Kommandobrücke eines der angegriffenen Schiffe durch den Beschuss erheblich beschädigt. Glücklicherweise gibt es bisher keine Berichte über Verletzte oder Umweltschäden, und die Besatzungen aller drei Schiffe sollen in Sicherheit gebracht worden sein.

Augenzeugenberichte deuten darauf hin, dass ein iranisches Kanonenboot sich den Frachtern genähert und diese dann mit Schüssen und Granaten angegriffen hat. Ein Kapitän berichtete, dass sich drei Personen auf dem iranischen Boot befanden und dass es vor dem Angriff keinen Funkkontakt gegeben habe. Ihm zufolge war die Durchfahrt durch die Meerenge zunächst genehmigt worden. Die iranische Seite behauptet, das Containerschiff habe Warnungen der iranischen Streitkräfte ignoriert.

Diese Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund einer zunehmend angespannten Lage im Nahen Osten, in der der Iran mit den USA und Israel in einem Konflikt steht. Teheran hat die Schifffahrt in der Straße von Hormuz, einer der weltweit wichtigsten Wasserstraßen für den Öltransport, erheblich eingeschränkt. Diese Maßnahmen wurden als Reaktion auf Bombardements und eine Blockade iranischer Häfen durch die USA ergriffen. Vor Beginn des aktuellen Konflikts am 28.

Februar wurde schätzungsweise ein Fünftel der weltweiten Erdöl- und Flüssigerdgasversorgung durch diese Wasserstraße transportiert. Derzeit gilt eine Feuerpause im Konflikt, die US-Präsident Donald Trump kürzlich verlängert hat. Eine Reaktion des Iran auf diese Verlängerung steht noch aus. Die Eskalation in der Straße von Hormuz birgt erhebliche Risiken für die globale Wirtschaft und die Stabilität der Region.

Die Beschlagnahmung von Schiffen und die Angriffe auf die Schifffahrt könnten zu weiteren Spannungen und möglicherweise zu einer Ausweitung des Konflikts führen. Die internationale Gemeinschaft fordert daher von allen Parteien zur Zurückhaltung und zur Einhaltung des Völkerrechts. Die Situation erfordert eine diplomatische Lösung, um eine weitere Eskalation zu verhindern und die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu gewährleisten.

Die Auswirkungen auf die globalen Energiepreise und Lieferketten sind bereits spürbar und könnten sich bei einer weiteren Verschärfung der Lage noch verstärken. Die Sicherheit der Seewege ist von entscheidender Bedeutung für die Weltwirtschaft, und die jüngsten Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit, um die Stabilität in dieser strategisch wichtigen Region zu gewährleisten





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