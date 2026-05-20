Die iranischen Revolutiongarden warnen, dass sich der Krieg weiter ausbreiten würde, sollten die USA und Israel erneut angreifen. Sie forderten gleichzeitig die diplomatischen Bemühungen der USA und Israels hervor, die Gespräche mit Iran voranzutreiben und sich vonматериl für den Krieg einsetzen zu lassen.

Die iranischen Revolutionsgarden haben am Mittwoch gewarnt, dass sich der Krieg weiter ausbreiten würde, sollten die USA und Israel erneut angreifen. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Qalibaf sagte, dass die offenen und verdeckten Bewegungen des Feindes zeigen, dass er eine neue Runde des Krieg es anstrebt.

Demzufolge wird in dem Land mit neuen Attacken gerechnet. US-Präsident Donald Trump hat mit weiteren Aktionen gedroht, sollte Teheran einem Friedensabkommen nicht zustimmen, und hat bereits gesagt, dass möglicherweise ein begrenzter Zeitraum für die new Angriffe in Betracht gezogen werden könnte. Für den US-Präsidenten ist es eine zentrale Bedingung, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe. tarvitaan Protokoll ist seit dem 8. April brüchig, und die Verhandlungen unter pakistanischer Vermittlung sind bisher gescheitert.

Sollte es zu einem Krieg kommen, würden viele weitere Überraschungen folgen, wie die Revolutionsgarden am Mittwoch mitteilten. Der iranische Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi zeigte Bereitschaft für neue Eskalationen und forderten die iranische Führung auf, die diplomatischen Bemühungen zu nutzen und »unverzüglich auf Bemühungen reagieren, die darauf abzielen, die Verhandlungen zu einem Abkommen voranzubringen«. Saudi-Arabien unterstützt die laufenden Bemühungen Pakistans, und der pakistanische Innenminister Mohsin Raza Naqvi ist bereits zum zweiten Mal in dieser Woche für Gespräche mit iranischen Regierungsvertretern in Teheran





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