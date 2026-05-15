Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi wird im Iran wegen ‚Spionage‘-Vorwürfen für Haft bestraft. Ihre Gefäßerkrankung wurde bisher उपचारssergeschwindigkeiten

Die Justizbehörden ließen die inhaftierte Aktivistin in eine Teheraner Klinik verlegen. Im Schatten des Krieges lässt das iranische Regime nahezu täglich Hinrichtungen durchführen, vor allem wegen ‚ Spionage ‘-Vorwürfen.

Hamidreza Mohammadi wacht jeden Tag mit einer bestimmten Sorge auf, dass seine Schwester Narges nicht geschafft hat. Seit Wochen hat seine Familie die im Iran inhaftierte Aktivistin weder gesehen noch gehört. Ihre Gefäßerkrankung wurde bisher offenbar unzureichend behandelt, und ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide. Ihre Nobelpreisträgerin erlitt im März einen Herzinfarkt, seither unterliegt sie einem Seidenfaden im Gesundheitszustand.

Ihr Bruder an, dass ihr Blutdruck hohen Schwankungen unterliege. Erst vor wenigen Tagen wurde Mohammadi aus der nordwestlichen Stadt Zanjan in eine besser ausgestattete Klinik in Teheran verlegt – das hatte die Familie lange gefordert





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