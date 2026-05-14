Iranische Ölproduktion zum Stillstand gekommen: US-Finanzminister Bessent

Scott Bessent, US-Finanzminister, hat berichtet, dass die iranische Ölproduktion zum Stillstand gekommen ist. Die USA gehen davon aus, dass die iranischen Lagerkapazitäten erschöpft sind und die US-Blockaden Wirkung zeigen.

Die iranische Ölproduktion ist dem US-Finanzminister Scott Bessent zufolge weitgehend zum Stillstand gekommen. Die USA gehen davon aus, dass die iranischen Lagerkapazitäten erschöpft sind und die US- Blockade n Wirkung zeigen.

Die iranische Ölproduktion ist nach Darstellung von US-Finanzminister Scott Bessent zum Stillstand gekommen. Seit drei Tagen sei kein Öl mehr auf der für den Export wichtigen Insel Kharg verladen worden.

"Wir gehen davon aus, dass ihre Lagerkapazitäten erschöpft sind", sagte er am Donnerstag im Interview des US-Senders CNBC und führte fort: "Es fahren keine Schiffe aus, es kommen keine Schiffe an, sie können also kein Öl auf See lagern". Wenn der Iran sein Öl nicht mehr verkaufen kann, drohen Speicher vollzulaufen. Wenn deswegen Erdölbohrlöcher geschlossen werden müssten, können diese langfristig beschädigt werden.

Darauf spielte Bessent bereits in der Vergangenheit an: Die Blockade werde zu einem sogenannten "shut in" der iranischen Ölanlagen führen und die Seeblockade die Einnahmen Teherans ins Visier nehmen





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