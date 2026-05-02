Iranische Öllagerkapazitäten erreichen ihre Grenzen – Wettlauf mit den USA

Die Blockade der Straße von Hormus führt zu einer kritischen Situation für den Iran, dessen Öllagerkapazitäten sich rasch füllen. Die Ölproduktion könnte bald gedrosselt werden, um schwerwiegende Schäden an den Ölfeldern zu vermeiden. Die Situation verschärft die globale Energiekrise.

Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus führt zu einer zunehmenden Ansammlung iranischen Öls innerhalb der Landesgrenzen, während der Rest der Welt mit Versorgungsengpässen kämpft.

Der Iran steht vor einem ungewöhnlichen Dilemma: seine Öllagerkapazitäten erreichen ihre Grenzen. Mehrere Medien berichteten zu Beginn der Woche übereinstimmend über diese Entwicklung. Die Situation wird als ein Wettlauf zwischen den USA und dem Iran beschrieben, bei dem es darum geht, wer zuerst nachgibt – die iranische Ölindustrie oder die globalen Energiekonsumenten. Die Verhandlungen über ein Kriegsende sind ins Stocken geraten, da beide Seiten an ihren Positionen festhalten.

Die US-Blockade hat die iranischen Ölexporte drastisch reduziert. Vor der Blockade wurden noch etwa zwei Millionen Barrel pro Tag exportiert, danach sank die Menge auf rund eine halbe Million Barrel. Jedes Fass Öl, das nicht regulär exportiert werden kann, muss irgendwo gelagert werden, was die bestehenden Kapazitäten überlastet. Analysten gehen davon aus, dass dem Iran in weniger als zwei Wochen der Platz zur Lagerung des geförderten Rohöls ausgehen könnte.

Der Iran sucht verzweifelt nach alternativen Lagermöglichkeiten, um einen Produktionsstopp zu vermeiden. Dazu gehören die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Schrottlager, die Befüllung alter Container und das Beladen leerer Tanker. Auch der Transport von Öl per Schiene nach China wird verstärkt. Diese Maßnahmen sind jedoch nur Notlösungen, die keine dauerhafte Lösung darstellen.

Die Rohstoffanalysefirma Kpler berichtet, dass die National Iranian Oil Company (NIOC) bereits mit der Drosselung der Produktion begonnen hat, da Produktionskürzungen oft beginnen, bevor die Lager vollständig belegt sind. Bei anhaltender Blockade wird erwartet, dass die Ölproduktion bis Mitte Mai um die Hälfte sinken könnte. Ein vollständiger Produktionsstopp hätte schwerwiegende Folgen, da ältere Ölfelder beschädigt werden könnten, insbesondere solche mit niedrigem Druck oder fragiler Geologie.

Etwa die Hälfte der iranischen Ölfelder ist davon betroffen, insbesondere jene, die mit Wasserinjektion arbeiten und einen kontinuierlichen Betrieb erfordern. Die Reaktivierung älterer Speicherorte zeigt, dass der Iran derzeit vor allem auf Zeit spielt. Experten weisen darauf hin, dass es nicht einfach ist, Ölfelder ein- und auszuschalten. Je länger Ölquellen außer Betrieb sind, desto schwieriger wird es, sie wieder in Betrieb zu nehmen.

Es bedarf der Wiederherstellung des richtigen Drucks, möglicherweise müssen Wassereinlagerungen beseitigt und chemische Prozesse rückgängig gemacht werden, die zu Schäden geführt haben könnten. Die Financial Times betont, dass es besser ist, die Produktion vorzeitig zu beschränken, als die Ölfelder vollständig zu schließen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Ölpreise sind bereits um 50 Prozent im Vergleich zum Kriegsbeginn gestiegen. Die Nordsee-Sorte Brent überschritt diese Woche vorübergehend die 125-Dollar-Marke und lag am Freitag bei 111 Dollar (rund 95 Euro).

Klimaschützer würden sicherlich argumentieren, dass ein Produktionsstopp wünschenswert wäre, aber die wirtschaftlichen Folgen für den Iran und die globale Energieversorgung sind erheblich. Die Situation bleibt angespannt und die Entwicklung der Ölpreise wird weiterhin genau beobachtet werden





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