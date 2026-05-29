Iranische Nationalmannschaft wartet auf US-Visa für WM

Zwei Wochen vor WM-Beginn hat der Iran noch keine Visa für seine Spieler. Das Team weicht nach Mexiko aus, während die Spannungen mit den USA anhalten.

Zwei Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft steckt die iranische Nationalmannschaft in einer Zwickmühle: Die Visa für die Einreise in die USA wurden noch immer nicht erteilt.

Der iranische Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, äußerte seine Besorgnis am Donnerstag in Tijuana, wo das Team nach langem Hin und Her nun sein Quartier aufschlagen will. Eigentlich war Tucson in Arizona als Trainingslager vorgesehen, aber wegen der anhaltenden Spannungen zwischen Teheran und Washington wich der Iran nach Mexiko aus. Pasandideh kritisierte, die USA hätten ihre Zusagen nicht eingehalten. Die WM wird in diesem Jahr von Mexiko, den USA und Kanada ausgerichtet.

Die iranische Teilnahme war lange Zeit fraglich, da die USA als Gastgeberland am Iran-Konflikt beteiligt sind. Am 28. Februar begannen die USA und Israel mit militärischen Angriffen auf die Islamische Republik, woraufhin Teheran mit Luftangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten und US-Ziele in der Golfregion reagierte. Derzeit gilt eine brüchige Waffenruhe.

Vor diesem Hintergrund ist die Visafrage nicht nur ein bürokratisches Hindernis, sondern auch ein diplomatisches Minenfeld. Die iranische Nationalmannschaft spielt in der Qualifikationsgruppe G und bestreitet ihre ersten zwei Spiele in der US-Metropole Los Angeles: am 15. Juni gegen Neuseeland und am 21. Juni gegen Belgien.

Das dritte Vorrundenspiel gegen Ägypten findet am 26. Juni in Seattle statt. Ohne rechtzeitige Visumerteilung könnte der Iran gezwungen sein, auf Ersatzspieler aus Drittländern zurückzugreifen oder die Spiele gar nicht bestreiten zu können. Die Zeit drängt, denn die Reisegenehmigungen müssen vor dem Abflug des Teams nach Nordamerika vorliegen.

Die FIFA hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Fall geäußert, aber hinter den Kulissen wird vermutlich intensiv vermittelt. Die iranischen Fans hoffen auf eine schnelle Lösung, denn für viele ist die WM nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine Frage des nationalen Prestiges. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren unter schwierigen Bedingungen für das Turnier qualifiziert, und eine Absage wäre eine herbe Enttäuschung.

Die mexikanische Regierung hat dem Team bereits Unterstützung zugesagt, aber die endgültige Entscheidung liegt bei den US-Behörden. Es bleibt abzuwarten, ob die diplomatischen Kanäle noch rechtzeitig greifen





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