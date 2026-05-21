Iranische Genehmigung für Schiffe in die rote Zone: Auswirkungen auf die Vereinigten Arabischen Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werden von der iranischen Genehmigung abhängig, um Schiffe in die rote Zone zu lassen. Dies trifft die VAE hart, da sie die Kontrolle über strategisch wichtige Meerenge beanspruchen. Auch das Gebiet zwischen der iranischen Insel Keschm und Umm al-Kuwain in den Emiraten wird erfasst. Für Schiffe bedeutet das laut Iran, dass sie die Straße von Hormus künftig mit der Behörde absprechen und deren Genehmigung einholen müssen. Seit dem Ende des Kriegs mit den USA und Israel Ende Februar ist die Handelsroute durch den Iran blockiert, was die Weltmärkte erschüttert und den Ölpreis zeitweise massiv steigen lassen hat.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) werden von der iranischen Genehmigung abhängig, um Schiffe in die rote Zone zu lassen. Dies trifft die VAE hart, da sie die Kontrolle über strategisch wichtige Meerenge beanspruchen.

Auch das Gebiet zwischen der iranischen Insel Keschm und Umm al-Kuwain in den Emiraten wird erfasst. Für Schiffe bedeutet das laut Iran, dass sie die Straße von Hormus künftig mit der Behörde absprechen und deren Genehmigung einholen müssen. Seit dem Ende des Kriegs mit den USA und Israel Ende Februar ist die Handelsroute durch den Iran blockiert, was die Weltmärkte erschüttert und den Ölpreis zeitweise massiv steigen lassen hat. Die VAE arbeiten daran, die Straße von Hormus künftig umzuleiten.

Fudschaira gilt als eines der wichtigsten Öl-Drehkreuze der Region und wurde mehrfach Ziel iranischer Angriffe. Der Zugang dorthin soll künftig unter iranische Kontrolle fallen. In den vergangenen 24 Stunden durften 26 Schiffe die Meerenge passieren, darunter Öltanker und Containerschiffe. Vergangene Woche waren es laut Teheran mehr als 30 Schiffe gewesen.

Der Ölpreis fiel am Mittwoch weltweit um rund fünf Prozent, ausgelöst durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach eine Einigung im Konflikt kurz bevorstehen könnte. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten Handelsrouten der Welt. In Friedenszeiten läuft rund ein Fünftel des weltweiten Erdöl- und Flüssigerdgas-Transports durch die schmale Meerenge zwischen Persischem Golf und Golf von Oman. Wer die Straße von Hormus kontrolliert, hält derzeit einen der wichtigsten Hebel für die Weltwirtschaft in der Hand





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