Die iranische Fußballnationalmannschaft hat in der Türkei einen wichtigen Erfolg feiern können. In einem Spiel gegen die Afrikaner gelang es den Iranern, einen Halbzeitrückstand durch Tore von Aria Jussefi, Ramin Resai und Mehdi Taremi wieder aufzuholen.

Die iranische Fußballnationalmannschaft hat in der Türkei einen wichtigen Erfolg feiern können. In einem Spiel gegen die Afrikaner gelang es den Iranern, einen Halbzeitrückstand durch Tore von Aria Jussefi, Ramin Resai und Mehdi Taremi wieder aufzuholen.

Der Spielstand war zuvor durch Omar Colley für die Afrikaner kurz vor der Pause in Führung gegangen. Diese Entwicklung war nicht unerwartet, da die Iraner sich aufgrund der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA neu orientiert haben. Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Nationalmannschaft während der Endrunde in Tucson im US-Bundesstaat Arizona logieren sollte. Doch die Vereinigten Staaten wollten nicht, dass die iranische Nationalmannschaft in den USA übernachtet.

Deshalb wurde der neue Standort der iranischen Fußballnationalmannschaft in der mexikanischen Stadt Tijuana an der Grenze zu den USA bestimmt. Der Präsident des iranischen Fußball-Verbandes, Mehdi Tadsch, hatte als offiziellen Grund für die Verlegung des Quartiers die Entfernung nach Los Angeles genannt, wo der Iran seine ersten beiden Gruppenspiele gegen Neuseeland und Belgien bestreiten wird. Der Iran befindet sich seit Ende Februar in einem militärischen Konflikt mit den USA.

Die Einreise der iranischen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hatte für Diskussionen gesorgt. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die iranische Fußballnationalmannschaft in der Türkei einen wichtigen Erfolg feiern konnte. Dieser Erfolg zeigt, dass die Mannschaft trotz der anstehenden Weltmeisterschaft und der angespannten Beziehungen zwischen Iran und USA gut vorbereitet ist





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