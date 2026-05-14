Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Abreise ins WM-Trainingslager in die Türkei kämpferische und teils auch martialische Botschaften ausgesprochen. Präsident Massud Peseschkian sagte, dass die Mannschaft mit Einsatz und Entschlossenheit die Würde Irans bei der WM repräsentieren solle und dass die Regierung ihre volle Unterstützung bieten würde. Die derzeitige Waffenruhe in dem militärischen Konflikt ist fraglich. Sportlich läuft es nicht rund, da das Team aufgrund des Krieges und der brüchigen Waffenruhe kein einziges Testspiel bestreiten konnte.

Mit kämpferischen und teils auch martialischen Botschaften ist die iranische Fußball - Nationalmannschaft bei ihrer Abreise ins WM-Trainingslager in die Türkei verabschiedet worden. Präsident Massud Peseschkian sagte bei einem Treffen mit Spielern und Trainerstab in Teheran, dass die Mannschaft mit Einsatz und Entschlossenheit die Würde Irans bei der WM repräsentieren solle und dass die Regierung ihre volle Unterstützung bieten würde.

Anschließend fand eine große Verabschiedung auf dem Revolutionsplatz in Teheran statt, die auch im Fernsehen übertragen wurde. Während der offiziellen Zeremonie mit ausgewählten Fans ging es weniger um Fußball als um den Widerstand gegen den Kriegsgegner USA. Verbandschef Mehdi Tadsch erklärte, dass die Mannschaft den Iran als Teil der Widerstandsfront und als Kriegshelden des Obersten Führers repräsentieren werde.

Außerdem wurde eine neue Hymne für das Team präsentiert, die eher an Kriegsrhetorik erinnerte als an Fußball. Derzeit ist unklar, ob alle Spieler, Trainer und vor allem die Verbandsfunktionäre ein US-Visum erhalten. Mehreren Teammitgliedern wird eine Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden vorgeworfen, die auf der Terrorliste der USA stehen. Besonders Verbandschef Tadsch dürfte voraussichtlich kein Visum erhalten.

Sportlich läuft es nicht rund, da das Team aufgrund des Krieges und der brüchigen Waffenruhe kein einziges Testspiel bestreiten konnte. Trainer Amir Ghalenoei war gezwungen, die Mannschaft dreimal intern als A- und B-Team gegeneinander zu spielen. Im Trainingslager in Antalya soll kommende Woche ein Testspiel stattfinden - gegen Gambia, die Nummer 116 der FIFA-Weltrangliste





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