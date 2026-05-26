Iranian Stances and Tensions Escalate in US-Iranian Relations

The US and Iran have engaged in a new round of tensions, with the US attacking Iranian positions along the Strait of Hormuz and Iran's regime chief threatening the destruction of Israel. The US and Iran are negotiating over the release of frozen Iranian assets, but new tensions could jeopardize the agreement. Meanwhile, Israel is escalating its conflict with Hezbollah in Lebanon, and Iran is demanding an immediate end to the conflict in the memorandum. The rhetoric between the two sides has become increasingly hostile, with both sides threatening to escalate the conflict further.

Die USA haben in einer neuen Angriffswelle iranische Stellungen an der Straße von Hormus getroffen. Die Verhandlungen sollen zwar weitergehen, aber auf beiden Seiten ist die Rhetorik härter geworden.

Irans Regimechef schwadroniert von der Vernichtung Israels, während Israel im Libanon "noch mehr auf das Gaspedal treten" will. Die amerikanisch-iranischen Friedensverhandlungen sind in der Schlusskurve. In wenigen Tagen könnte es ein Ergebnis geben, wie US-Außenminister Marco Rubio sagte – doch neue Spannungen könnten die Einigung verhindern. Während der abschließenden Verhandlungen griffen die USA jetzt iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus an, und Irans Regimechef Mojtaba Khamenei forderte die Vernichtung Israels.

Iranische Spitzenpolitiker unter Leitung von Parlamentspräsident Mohammad-Bagher Ghalibaf verhandeln seit Montag in Katar über die Freigabe von eingefrorenen iranischen Auslandsguthaben, ein Knackpunkt in den Verhandlungen über ein Ende des Krieges. Fortschritte bei diesem Thema würden eine Einigung erleichtern. USA und Iran streben eine Kurzmemorandum mit anschließenden zweimonatigen Sachverhandlungen über das iranische Atomprogramm an.

Teheran will die Freigabe von Auslandsguthaben in diesem Memorandum festhalten, während Trump in dem Text eine Zusage für die sofortige Freigabe der Straße von Hormus durch den Iran sehen will. Das Hin und Her über Formulierungen werde noch einige Tage dauern, sagte Rubio am Dienstag bei einem Besuch in Indien. Trotz des Misstrauens zwischen den Kriegsparteien eine Lösung zu finden, ist schwierig genug. Nun wird dieses Misstrauen durch neue Spannungen noch weiter verstärkt.

Das US-Militär griff am Montag iranische Raketenstellungen am Persischen Golf an und begründete dies mit dem Schutz amerikanischer Soldaten vor iranischen Raketen, die an der Straße von Hormus in Stellung gebracht worden seien. Der Iran hatte laut US-Medienberichten in den vergangenen Wochen zerstörte Raketenstellungen an der Meerenge repariert und wieder in Betrieb genommen. Nach iranischen Angaben waren die US-Angriffe kein Selbstschutz.

Das US-Militär habe zuerst iranische Schnellboote beschossen, worauf der Iran einige Raketen auf amerikanische Kriegsschiffe abgefeuert habe, zitierte der Iran-Experte Hamidreza Azizi von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik auf X iranische Quellen. Die Zukunft der Straße von Hormus ist in den Verhandlungen umstritten. Die USA fordern die dauerhafte Freigabe der Schifffahrt durch die Meerenge, durch die in Friedenszeiten ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Erdgases transportiert wird.

Der Iran ist nach Medienberichten zwar bereit, die Tanker während der geplanten zweimonatigen Verhandlungen durchzulassen, besteht aber darauf, nach diesen Gesprächen den Schiffsverkehr zu kontrollieren. Möglicherweise wollte das US-Militär mit den Angriffen vom Montag verhindern, dass der Iran an der Meerenge neue militärische Kapazitäten aufbaut. Zusätzliches Konfliktpotenzial ergibt sich aus der neuesten Entwicklung im Feldzug Israels gegen die pro-iranische Hisbollah im Libanon. Der Iran dringt darauf, dass das geplante Memorandum das sofortige Ende des Krieges im Libanon festschreibt.

Nun aber sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seine Armee werde im Libanon "noch mehr aufs Gaspedal treten". Bisher halten die USA und der Iran trotz der neuen Eskalation an ihrer seit Anfang April geltenden Feuerpause und an ihren Verhandlungen fest. Die Rhetorik beider Seiten wird jedoch feindseliger





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