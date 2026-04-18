Iran widerruft Öffnung der Straße von Hormus nach einem Tag angesichts US-Blockade

Der Iran hat die nach einer Waffenruhe angekündigte teilweise Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus für Handelsschiffe nach nur einem Tag wieder rückgängig gemacht. Als Begründung nannte die iranische Militärführung die fortgesetzte Blockade iranischer Häfen durch die USA. Die USA halten an ihrer Politik fest, solange kein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe erzielt wird, während der Iran mit einer erneuten Sperrung der Meerenge droht. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte, während diplomatische Bemühungen zur Deeskalation und zu einer umfassenden Einigung, auch im Atomstreit, unter pakistanischer Vermittlung fortgesetzt werden.

Der Iran hat die am Vortag angekündigte, teilweise Öffnung der Straße von Hormus für den internationalen Handel nach nur einem Tag wieder aufgehoben. Eine Sprecherin des Hauptquartiers der Streitkräfte gab laut der Nachrichtenagentur Fars am Samstag bekannt, dass die strategisch bedeutsame Meerenge wieder unter der vollen Kontrolle des iranischen Militärs stehe. Als Hauptgrund für diese Kehrtwende nannte sie die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die Vereinigten Staaten.

In der Erklärung des iranischen Militärs heißt es weiter, dass Teheran zwar einer kontrollierten Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern und Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zugestimmt hatte, die USA ihre Blockade jedoch fortgesetzt hätten. Daher sei der Status Quo in der Straße von Hormus wiederhergestellt worden, wobei die Meerenge unter strenger Verwaltung und Kontrolle der Streitkräfte verbleibe. Diese Situation werde sich erst ändern, wenn die Vereinigten Staaten die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Schiffen, die vom Iran ablegen oder dort anlegen, wiederherstellen würden.

Zuvor hatte Teheran am Freitag, unmittelbar nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die Öffnung der Straße von Hormus für Handelsschiffe bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump hatte diesen Schritt zwar begrüßt, gleichzeitig aber erklärt, dass die US-Blockade iranischer Häfen bestehen bleibe, bis ein Abkommen mit Teheran über ein endgültiges Ende der Kampfhandlungen erreicht sei. Als Reaktion auf diese Haltung drohte der Iran daraufhin mit einer erneuten Sperrung der wirtschaftlich und strategisch äußerst wichtigen Meerenge.

Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf schrieb am Samstag auf der Plattform X, dass, wenn die USA ihre Blockade iranischer Häfen fortsetzten, die Straße von Hormus nicht offen bleiben werde. Berichten zufolge passierten während der kurzen Phase der Freigabe tatsächlich einige Schiffe die Straße von Hormus. Es wurde von der ersten nennenswerten Schiffsaktivität in dieser strategischen Wasserstraße seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran vor rund sieben Wochen gesprochen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters durchquerte eine Gruppe von vier Flüssiggastankern sowie Schiffen für Ölprodukte und Chemikalien die iranischen Gewässer südlich der Insel Larak. Auch ein in Dubai gestrandetes Kreuzfahrtschiff passierte die Meerenge und befand sich am Samstagmorgen auf dem Weg nach Oman.

Der Iran hatte die Straße von Hormus ursprünglich am 28. Februar nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe blockiert. Außenminister Araktschi kündigte nun an, Handelsschiffen und Öltankern zunächst wieder die Durchfahrt zu erlauben, ließ jedoch offen, ob dafür eine Mautgebühr erhoben werden müsse. Unklarheit besteht zudem darüber, wie sich diese Ankündigung konkret auf den Schiffsverkehr auswirken wird. Hunderte von Tankern und Frachtschiffen sind im Persischen Golf blockiert, und der Konflikt um die wichtige Meerenge hat bereits zu gestiegenen Energiepreisen geführt.

Um die globalen Energiemärkte zu stabilisieren, haben die USA inzwischen angekündigt, Sanktionen auf russisches Öl für einen weiteren Monat zu lockern. Der Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zur Nacht auf Freitag auf Schiffe verladen wurde, sind bis zur Nacht auf den 16. Mai (US-Ostküstenzeit) von US-Verboten ausgenommen, wie eine Behörde des US-Finanzministeriums mitteilte. Währenddessen laufen unter der Vermittlung Pakistans weiterhin diplomatische Bemühungen, um die zwischen den USA und dem Iran ausgehandelte und bis Mittwoch geltende Feuerpause zu verlängern und eine umfassende Einigung zu erzielen, die auch den Streit um das iranische Atomprogramm einschließen soll.

US-Präsident Trump äußerte sich zuversichtlich, in den nächsten Tagen ein Abkommen erzielen zu können. Er erklärte gegenüber Reportern, dass die Gespräche liefen und auch über das Wochenende fortgesetzt würden. Unbestätigten US-Medienberichten zufolge könnten die Unterhändler bereits am Montag zu einer neuen Verhandlungsrunde in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zusammenkommen. Eine erste Gesprächsrunde hatte dort am vergangenen Wochenende stattgefunden, jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Pakistan bereitet sich bereits auf mögliche weitere Verhandlungen vor; Registrierungen für Medienvertreter haben begonnen und zusätzliches Sicherheitspersonal wurde in die Stadt verlegt.

Aus dem Weißen Haus verlautete, dass die Planungen noch liefen und ein konkreter Termin bisher nicht angesetzt sei, wie ein ranghoher US-Beamter der dpa mitteilte. Der pakistanische Armeechef Asim Munir führte als zentraler Vermittler seit Mittwoch Gespräche in Teheran, die nach drei Tagen abgeschlossen wurden, wie das pakistanische Militär bestätigte. Gleichzeitig herrscht weiterhin Unklarheit in zentralen Streitpunkten. Ein Kernproblem bleibt das iranische Atomprogramm, das Teheran als zivil deklariert.

Berichten zufolge schlugen die USA zuletzt eine 20-jährige Aussetzung aller nuklearen Aktivitäten vor, während der Iran einen Stopp von drei bis fünf Jahren anbot. Laut Reuters sagte Trump, die USA würden iranische Bestände an angereichertem Uran abtransportieren. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums wies diese Darstellung im staatlichen Fernsehen zurück und betonte, dass das Material nirgendwohin gebracht werde.





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