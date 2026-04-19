Iran und USA weiterhin weit von Friedenslösung entfernt – Verhandlungen zeigen zarte Fortschritte, aber Differenzen bleiben

Iranische Spitzenpolitiker äußern sich zu den laufenden Verhandlungen mit den USA zur Beendigung des Konflikts. Trotz erster Fortschritte besteht laut Parlamentspräsident Ghalibaf noch eine erhebliche Distanz zu einer Einigung. Präsident Pezeshkian kritisiert die US-Haltung zum iranischen Atomprogramm. Die Waffenruhe läuft bald aus.

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zur Beendigung des anhaltenden Konflikts zeigen zwar erste Anzeichen von Fortschritten, doch der Weg zu einer endgültigen Einigung bleibt steinig und von erheblichen Differenzen geprägt. Dies teilte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf am Samstagabend in einer Fernsehansprache mit. Er räumte ein, dass beide Seiten noch weit von einem Konsens entfernt seien.

Ghalibaf, der selbst als einer der iranischen Unterhändler fungiert, betonte, dass die Gespräche zwar vorangekommen seien, jedoch noch zahlreiche Diskrepanzen bestehen. Einige fundamentale Punkte seien nach wie vor ungeklärt, fügte er im iranischen Staatsfernsehen hinzu. Ein Datum für eine weitere Gesprächsrunde wurde nach Angaben des iranischen Vizeaußenministers bislang nicht festgelegt, was die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der diplomatischen Bemühungen unterstreicht. Die jüngsten Verhandlungen, die am vergangenen Wochenende in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfanden, markierten ein historisches Ereignis. Parlamentspräsident Ghalibaf traf dort mit dem US-Vizepräsidenten JD Vance zusammen. Dieses Treffen war das ranghöchste Zusammentreffen zwischen Vertretern des Iran und der USA seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979. Obwohl die erste Runde der Gespräche ergebnislos verlief, sind die Vermittlungsbemühungen darauf ausgerichtet, eine nachhaltige Lösung zu finden. Die Bemühungen, die offenen Streitpunkte zwischen Washington und Teheran zu klären, werden fortgesetzt, wobei Pakistan eine zentrale Vermittlerrolle einnimmt. Ghalibaf äußerte sich am Samstag auch zu den militärischen Aspekten des Konflikts. Er verkündete, dass der Iran den Krieg auf dem Schlachtfeld gewonnen habe und die Kriegsziele der USA nicht erreicht worden seien. Er hob hervor, dass der Iran die strategisch wichtige Straße von Hormuz kontrolliere und einer Waffenruhe mit den USA nur zugestimmt habe, weil ihre Forderungen erfüllt worden seien. Unterdessen verschärfte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian die Differenzen mit den USA im Hinblick auf das Atomprogramm der Islamischen Republik. Er zitierte US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Iran dürfe seine nuklearen Rechte nicht ausüben, und hinterfragte die Grundlage einer solchen Forderung. Die am 7. April vereinbarte, zunächst auf zwei Wochen befristete Waffenruhe zwischen Washington und Teheran läuft nach aktuellem Stand am kommenden Mittwoch aus, was den Druck auf die Vermittler erhöht, eine dauerhafte Friedenslösung zu erzielen und die verbleibenden Konfliktpunkte zu bereinigen. Die Komplexität der Situation wird durch die Tatsache unterstrichen, dass die USA weiterhin auf einer strikten Einhaltung bestimmter Abkommen und einer Zurückhaltung Irans im Hinblick auf sein Atomprogramm bestehen, während der Iran seine Souveränität und seine vermeintlichen Rechte auf dem internationalen Parkett verteidigt. Die militärischen Erfolge, auf die Ghalibaf verweist, könnten die Verhandlungsposition Teherans stärken, gleichzeitig aber auch die Spannungen mit Washington aufrechterhalten. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge, da ein Scheitern der Verhandlungen oder eine erneute Eskalation des Konflikts weitreichende regionale und globale Auswirkungen hätte. Die Rolle Pakistans als Vermittler ist in diesem Kontext von entscheidender Bedeutung, da es als neutraler Akteur zwischen den beiden verfeindeten Mächten vermitteln kann. Die bevorstehende Beendigung der Waffenruhe setzt die Diplomatie unter enormen Zeitdruck, um eine nachhaltige Deeskalation zu erreichen und die Gefahr weiterer militärischer Auseinandersetzungen zu bannen. Die kommenden Tage werden entscheidend dafür sein, ob die bisherigen Fortschritte ausreichen, um eine dauerhafte Friedenslösung zu ermöglichen, oder ob die tiefen Gräben zwischen den beiden Nationen unüberbrückbar bleiben





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