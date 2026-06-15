Iran und USA verkünden Rahmenabkommen: Seeblockade soll enden und Straße von Hormus sich öffnen

Ein von Pakistan vermitteltes Abkommen zwischen dem Iran und den USA sieht ein sofortiges Ende der Kriegshandlungen, die Aufhebung der Seeblockade und die Öffnung der Straße von Hormus vor. Trump kündigt Sanktionslockerungen an, während Israel im Libanon weiter angreift.

Der iranische Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi kündigte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende der Kriegshandlungen an, das auch den Libanon umfassen soll. Diese Erklärung erfolgte, obwohl die israelische Armee laut libanesischen Angaben ihre Angriffe im südlichen Libanon fortsetzte.

Kurz zuvor hatte der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif, dessen Land als Vermittler agierte, die grundsätzliche Einigung verkündet. Die offizielle Unterzeichnung der Absichtserklärung ist für Freitag in der Schweiz geplant, was auch der iranische Nationale Sicherheitsrat bestätigte. Nach iranischen Angaben soll mit der Erklärung nicht nur der Krieg an allen Fronten, einschließlich im Libanon, sofort und dauerhaft beendet werden, sondern auch die Seeblockade gegen den Iran unverzüglich und vollständig aufgehoben werden.

Gespräche über ein endgültiges Abkommen sollen beginnen, sobald die USA ihre in der Absichtserklärung eingegangenen Verpflichtungen erfüllt haben. Für die kommenden Tage sind indirekte Gespräche zwischen den Konfliktparteien in Doha, Katar, angesetzt. US-Präsident Donald Trump bestätigte auf seiner Plattform Truth Social den Abschluss des Abkommens mit dem Iran und genehmigte die "gebührenfreie" Öffnung der Straße von Hormus sowie die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade. Seine markige Aufforderung "Schiffe der Welt, startet eure Motoren.

Lasst das Öl fließen!

" ließ die Ölpreise um rund vier Prozent nachgeben. Die Nordseesorte Brent fiel auf 83,75 US-Dollar je Barrel, den tiefsten Stand seit Anfang März, und US-Leichtöl WTI verbilligte sich auf 80,87 US-Dollar. Iranische Nachrichtenagenturen veröffentlichten Details des 14-Punkte-Entwurfs für die Absichtserklärung: Danach soll die US-Seeblockade innerhalb von 30 Tagen vollständig aufgehoben und die Straße von Hormus unter iranischer Kontrolle wieder geöffnet werden.

Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemie-Verkäufe sollen ausgesetzt, und Teheran fordert die Freigabe eingefrorener Gelder in Höhe von 24 Milliarden US-Dollar. Die Hälfte dieser Summe sowie die Aufhebung der Blockade und der Ölsanktionen müssten gewährt werden, bevor die auf 60 Tage angesetzten finalen Verhandlungen beginnen. Diese sollen sich auf Nuklearfragen und die vollständige Aufhebung aller Sanktionen konzentrieren, während das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen ausgeschlossen bleiben.

Zudem sollen die USA und ihre Verbündeten Wiederaufbaupläne für den Iran im Umfang von mindestens 300 Milliarden US-Dollar vorlegen. Ein endgültiges Abkommen soll durch eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates gebilligt werden. Das iranische Außenministerium warnte, der Iran werde im Falle von Verstößen der Gegenseite eigene Maßnahmen ergreifen. Nach Angaben des "Wall Street Journal" sieht die Einigung vor, dass der Iran keine Atomwaffen anstrebt und die Straße von Hormus umgehend öffnet, im Gegenzug sollen Sanktionen aufgehoben werden.

Bargeldzahlungen seien nicht vorgesehen, und es solle strenge Kontrollen geben. Der Abtransport von nuklearem Material aus dem Iran habe für Trump derzeit keine Priorität. Der "New York Times" zufolge drohte Trump dem Iran mit neuen Militärschlägen, falls kein endgültiges Atomabkommen zustande käme. Er erwog, die USA zum "Wächter des Nahen Ostens" zu machen und 20 Prozent der Regionseinnahmen zu kassieren.

Währenddessen setzte die israelische Armee ihre Angriffe im südlichen Libanon fort, obwohl das Rahmenabkommen verkündet wurde. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete Angriffe auf Nabatieh mit mehreren Verletzten. Die Stadt rief die Bewohner auf, wegen anhaltender Gefahr nicht zurückzukehren. In Beirut machten sich dennoch Menschen mit Matratzen und Gepäck auf den Heimweg.

Sicherheitskreise berichteten, dass die staatliche libanesische Armee einige Straßen blockierte, um die Bevölkerung von gefährdeten Gebieten fernzuhalten. Von Israel gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe, allerdings meldete die israelische Armee neue Angriffe auf israelisches Gebiet in der vorherigen Nacht





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