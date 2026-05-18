Die "Behörde für die Straße des Persischen Golfs" (PGSA) wird Echtzeit-Updates über Operationen in der Meerenge bereitstellen. Schiffe an der Straße von Hormuz spielen eine Rolle im Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Besorgniserregend ist die Sperre der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Seestraße von Hormuz, die wirtschaftliche Verwerfungen sowie Rückfälle von Gefechten verursacht. Auch bis vor kurzem drohte der Iran in diesem Konflikt, dass Washington mit "neuen offensiven und überraschenden Szenarien" konfrontiert wird.

Die "Behörde für die Straße des Persischen Golfs" (PGSA) wird Echtzeit-Updates über Operationen in der Meerenge bereitstellen. Schiffe, die in der Straße von Hormuz ankern, spielen eine Rolle im Konflikt zwischen dem Iran und den USA .

Der Iran hat offiziell bestätigt, dass er eine eigene Behörde zur Kontrolle der Schifffahrt in der Straße von Hormuz gegründet hat. Die PGSA hat einen offiziellen Account und wird Echtzeit-Updates zu den Operationen in der Meerenge bereitstellen, wie die Nationale Sicherheitsrat und die Marine der iranischen Revolutionsgarden erklärten. Details wurden nicht genannt. Im Anschluss daran, gab es Berichte über ein überarbeiteten Vorschlag des Iran zur Beendigung des Krieges und Übermittungen desselben an die USA.

Beide Seiten werden ihre Bedingungen immer wieder ändern, während die Gespräche zu den pakistanischen Vermittlern fortgesetzt werden. Am Montag erklärte die Nachrichtenagentur Fars, dass die US-Regierung einen fünf Punkte-Plan zur Beendigung des Iran-Krieges vorgelegt habe, in dem der Iran nur noch eine Atomanlage betreiben und seinen hochangereicherten Uranbestand der USA aushändigen werde. Iranische Medien berichteten darüber, dass die US-Regierung einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt habe, wonach sie die US-Verbindung mit dem Iran beschränken und Reparationszahlungen verweigern wird.

Zusätzlich zur Beendigung des Iran-Krieges führte die Sperre der Straße von Hormuz zu wirtschaftlichen Verwerfungen und dem Wiederaufleben von Gefechten. Israel negociafe eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. Trump drohte, dass der Iran „hart” getroffen werde, sollte er keine bessere Alternative zum Abkommen vorlegen. Iran drohte mit „neuen offensiven und überraschenden Szenarien"





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