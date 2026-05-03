Der Iran hat den USA einen umfassenden 14-Punkte-Plan zur Beendigung des Konflikts vorgelegt, der von Maximalforderungen geprägt ist. Experten sehen darin sowohl ein Ultimatum als auch eine mögliche Verhandlungsbasis, wobei der Einfluss radikaler Kräfte im Iran zunimmt.

Der Iran hat den Vereinigten Staaten einen umfassenden 14-Punkte-Plan zur Beendigung des aktuellen Konflikt s vorgelegt. Dieser Plan, der von Hardlinern innerhalb des iranischen Regimes maßgeblich beeinflusst wurde, beinhaltet eine Reihe von Maximalforderungen, die darauf abzielen, die Machtverhältnisse im Persischen Golf langfristig zugunsten Teherans zu verschieben.

Zu den zentralen Forderungen gehören eine formelle Nichtangriffsgarantie der USA, der vollständige Abzug amerikanischer Truppen aus der Region, die Aufhebung der US-Seeblockade und umfangreiche Reparationszahlungen seitens der USA. Darüber hinaus verlangt der Iran die Freigabe eingefrorener iranischer Auslandsguthaben, das Ende israelischer Militäroperationen gegen die Hisbollah im Libanon und eine garantierte iranische Beteiligung an der Kontrolle der Schifffahrt durch die Straße von Hormus. Erst nach Erfüllung dieser Bedingungen wäre der Iran bereit, über Einschränkungen seines Atomprogramms zu verhandeln.

Präsident Trump hat bereits vor Kenntnis der Details des Plans seine Ablehnung signalisiert. Der Iran hatte zuvor angeboten, für fünf Jahre auf die Urananreicherung zu verzichten und diese anschließend für weitere fünf Jahre stark zu begrenzen. Ein Teil des Uranvorrats sollte nach Russland verbracht werden, der Rest unter internationaler Kontrolle im Iran verbleiben. Dieses Angebot wurde von Trump ebenfalls abgelehnt.

Die iranische Führung ist jedoch überzeugt, dass die USA und Israel trotz ihrer militärischen Stärke im aktuellen Konflikt gescheitert sind, da sie die Theokratie im Iran nicht stürzen und die Kontrolle über die Straße von Hormus nicht verhindern konnten. Diese Überzeugung stärkt die Position des Iran in den Verhandlungen und ermöglicht es ihm, seine Forderungen mit Nachdruck zu vertreten. Der Einfluss des radikalen Flügels um Brigadegeneral Ahmad Vahidi, dem Kommandeur der Revolutionsgarde, hat in den letzten Monaten zugenommen.

Brigadegeneral Vahidi, bekannt für seine kompromisslose Haltung gegenüber dem Westen und seine mutmaßliche Beteiligung an Terroranschlägen, gilt als Schlüsselfigur bei der Gestaltung der iranischen Strategie. Experten sehen in ihm jedoch nicht nur einen Hardliner, sondern auch einen pragmatischen Strategen, der bei Bedarf zu Kompromissen bereit ist. Vahidi strebt offenbar keine direkte Machtübernahme der Revolutionsgarde an, sondern bevorzugt es, im Hintergrund die Fäden zu ziehen und gewählte Politiker für mögliche Misserfolge verantwortlich zu machen.

Seine Forderung, dass Teheran erst Gespräche über das Atomprogramm aufnimmt, wenn die US-Seeblockade aufgehoben wurde, hat sich durchgesetzt. Das iranische Regime sieht die Verhandlungen mit Trump als eine Gelegenheit, die regionale Machtverteilung langfristig zu seinen Gunsten zu verändern und ist bereit, die Gefahr neuer militärischer Aktionen in Kauf zu nehmen, um seine Ziele zu erreichen. Die iranische Wirtschaft hat gelernt, mit Sanktionen umzugehen und Proteste werden unterdrückt





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