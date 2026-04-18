Iran sieht USA wegen Seeblockade in der Verantwortung – Verhandlungen vor ungewissem Ende

Der Iran beschuldigt die USA, durch die Beibehaltung der Seeblockade eine Eskalation verursacht zu haben. Während Trump eine Pressekonferenz ankündigt, ist die Zukunft der Verhandlungen zur Waffenruhe ungewiss. Die wichtige Straße von Hormus bleibt ein politisches Druckmittel. Streitigkeiten innerhalb der iranischen Führung über die Öffnung der Straße von Hormus verschärfen die Lage.

Der Iran macht die USA für eine Kehrtwende verantwortlich, da diese an der Seeblockade festgehalten haben. Trump seinerseits beschuldigt den Iran , wie er es bereits im Laufe des Krieges wiederholt getan hat. Trump hat für Samstag (15:00 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz angekündigt.

Obwohl er gegenüber Reportern am Freitag erklärte, dass sich die Konferenz nicht um den Iran drehen werde, könnte er sich angesichts der aktuellen Situation, in der sich laut Trump alles um den Iran drehe, zur neuesten Entwicklung im Konflikt äußern und wird zweifellos dazu befragt werden.Ob es überhaupt zu einer weiteren Verhandlungsrunde kommt, ist fraglich. Alle warteten eigentlich nur noch auf die Bekanntgabe eines Termins für die nächste Runde. Eine Vermutung war, dass die Unterhändler am Montag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammentreffen könnten. Dort laufen die Vorbereitungen, und Medienvertreter können sich bereits registrieren, während zusätzliches Sicherheitspersonal in die Stadt verlegt wurde. Aus dem Weißen Haus wurde zuletzt verlautbart, dass die Planungen für eine weitere Gesprächsrunde noch laufen. Die iranische staatliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete jedoch, dass der Iran einer Teilnahme an einer zweiten Runde noch nicht zugestimmt hat.Die bisher vereinbarte Waffenruhe läuft planmäßig am Mittwoch aus. Sie galt bereits als wackelig, da sich Washington und Teheran gegenseitig beschuldigten, sich nicht an Absprachen zu halten. Trump warf den Iranern vor, sich nicht an die Vereinbarung zu halten, weil die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus nicht sofort wiederhergestellt wurde. Die Iraner machten dafür eine Feuerpause im Libanon zur Bedingung, die mittlerweile in Kraft getreten ist. Trotz allem blieben die Kampfhandlungen eingestellt.Stellt sich die Frage nach Unstimmigkeiten zwischen der politischen Führung und dem Militär im Iran. Es war der iranische Außenminister Abbas Araqchi, der eine Öffnung unter Auflagen verkündete, und das Militär nahm diese Zusage nur einen Tag später wieder zurück. Viele Iran-Experten gehen davon aus, dass die Revolutionsgarden der eigentliche Machtfaktor im Land sind. Dafür spricht auch, dass die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Fars auf Distanz zu Außenminister Araqchi ging. Auf der Plattform X hieß es: Zeitgleich mit dem unerwarteten Post des Außenministers zur Öffnung der Straße von Hormus und nach Trumps darauffolgendem nervösen Säbelrasseln sei die iranische Gesellschaft in eine Atmosphäre der Verwirrung gestürzt worden. Normalerweise hat der Revolutionsführer in der Außen- und Sicherheitspolitik das letzte Wort. Von Mojtaba Khamenei gibt es jedoch seit seiner Ernennung am 8. März keine Audio- oder Videoaufnahmen, und niemand weiß, wie sein Gesundheitszustand ist und welche Rolle er in dem System spielt.Die Straße von Hormus ist ein Faustpfand für den Iran. Durch die Meerenge werden in normalen Zeiten rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels verschifft. Nach Beginn der Blockade bei Kriegsbeginn am 28. Februar sind die Preise hochgeschossen. Die Straße von Hormus ist deshalb ein Faustpfand für den Iran. Das Militär und die politische Führung beharren auf Gegenleistungen für eine Öffnung und machen damit klar, dass sie sich die Bedingungen dafür nicht diktieren lassen wollen





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