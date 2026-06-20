Iran schließt Straße von Hormuz vorerst

Der Iran hat die erneute Schließung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr bekannt gegeben, in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon.

Der Iran hat am Samstag die erneute Schließung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr bekannt gegeben. Das zentrale Militärkommando des Iran teilte mit, dass die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen wird, in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israel s im Südlibanon.

Die Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge sei ein erster Schritt, hieß es weiter. Im Falle einer Fortsetzung der Aggression würden weitere Schritte unternommen, um den Feind zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zu zwingen. Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hatten sich eigentlich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe verständigt, die am Freitagnachmittag in Kraft trat. Trotzdem kam es weiterhin zu heftigen Angriffen, im Libanon soll es auch Todesopfer geben.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht eigentlich eine Waffenruhe in der gesamten Region, einschließlich des Libanons vor. Die Schließung der Straße von Hormuz könnte schwerwiegende Folgen für den globalen Ölmarkt haben und könnte zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran führen





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