Der Iran hat die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen, nachdem Israel im Südlibanon fortgesetzte Angriffe geführt hatte. Dies geschieht in Reaktion auf die Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges.

Der Iran hat die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen, nachdem Israel im Südlibanon fortgesetzte Angriffe geführt hatte. Dies geschieht in Reaktion auf die Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran -Krieges.

Die Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge sei ein erster Schritt, um den Feind zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zu zwingen. Der Iran und die USA hatten am Mittwoch ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das eine Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon vorsieht. Ungeachtet der Vereinbarung setzten die israelische Armee und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon ihre Gefechte fort.

Die Schließung der Straße von Hormuz könnte weltweite Auswirkungen auf den Ölmarkt haben und die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe treiben. Die Situation im Libanon ist weiterhin angespannt, und es ist unklar, ob die Angriffe von Israel und der Hisbollah-Miliz weiterhin eskalieren werden. Die USA haben bereits angekündigt, dass sie die Situation im Libanon engmaschig verfolgen werden und möglicherweise weitere Schritte unternehmen werden, um den Frieden in der Region zu gewährleisten.

Der Iran hat jedoch bereits signalisiert, dass es nicht vorhat, die Angriffe von Israel und der Hisbollah-Miliz zu tolerieren und dass es weitere Schritte unternehmen wird, um den Feind zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zu zwingen. Die Situation im Libanon ist weiterhin sehr angespannt und es ist unklar, wie sich die Situation entwickeln wird.

Es ist jedoch klar, dass die Schließung der Straße von Hormuz weltweite Auswirkungen auf den Ölmarkt haben wird und die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe treiben wird





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