Der Iran hat einen neuen Raketenwerfer vorgestellt, der zwei Raketen gleichzeitig abschießen kann. Ahmad Wahidi zeigte die Waffe auf einem unterirdischen Stützpunkt und warnte die USA.

Der Iran hat seine militärischen Fähigkeiten im aktuellen Konflikt mit den Vereinigten Staaten durch die Präsentation einer neuen Waffengattung verstärkt. Staatsfernsehen-Bilder zeigten am Wochenende den Chef der Revolutionsgarden, Ahmad Wahidi, auf einem unterirdischen Militärstützpunkt. Dort begutachtete er einen neu entwickelten Raketenwerfer, der laut offiziellen Angaben zwei Raketen gleichzeitig abfeuern kann.

Demonstration der Feuerkraft auf Stützpunkt

Ahmad Wahidi nutzte den Besuch, um eine klare Drohung an die amerikanischen und israelischen Gegner auszusprechen. Er erklärte, dass die Schäden, die der Feind erlitten habe, nur der Anfang seien. Er kündigte an, der weiteren Demütigung seines Landes durch die Vereinigten Staaten und Israel beizuwohnen. Die iranischen Rüstungsfähigkeiten hätten sich während der letzten beiden Konflikte deutlich verbessert, so Wahidi.

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Verbesserte Abschreckung durch neue Technologie

Laut Angaben des iranischen Staatsfernsehens dienen die neuen Waffen dazu, den Gegner einzuschüchtern. Die Fähigkeit, zwei Raketen gleichzeitig zu starten, stellt eine signifikante taktische Weiterentwicklung dar. Ahmad Wahidi betonte die strategische Bedeutung dieser Verbesserung für die nationale Sicherheit des Iran. Die genauen Umstände der Aufnahme, wie Datum und spezifischer Ort des Stützpunkts, blieben jedoch unklar.

Eskalation durch Luftangriffe im Februar

Die Spannungen haben sich Ende Februar deutlich zugespitzt, als die USA und Israel den Krieg gegen den Iran mit Luftangriffen begannen. Teheran reagierte darauf mit gezielten Angriffen auf Ziele in mehreren Golfstaaten. Zu den betroffenen Regionen gehörten Kuwait, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain.

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Zerstörte US-Einrichtungen in der Region

Neben Zielen in den Golfstaaten griff der Iran auch US-Einrichtungen in der Region an. Diese militärischen Auseinandersetzungen haben zu einer erheblichen Verschärfung der Lage geführt. Ahmad Wahidis Aussagen deuten darauf hin, dass Teheran nicht bereit ist, aus der Defensive zu gehen, sondern den Konflikt weiterzuspitzen.

Diplomatische Bemühungen gescheitert

Trotz der eskalierenden militärischen Lage und der Vorführung neuer Waffen sind Versuche gescheitert, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu beenden. Die Verhandlungen sind zum Stillstand gekommen, was die Zukunft der Region unsicher macht. Die Präsentation des Raketenwerfers dient wahrscheinlich als Signal an die internationale Gemeinschaft, dass der Iran weiter gegen seine Feinde kämpfen wird.