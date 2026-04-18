Nachdem der Iran am Freitag die Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus für Tanker und Handelsschiffe angekündigt hatte, passierten am Samstag mehrere Schiffe die Wasserstraße. Dies markiert die erste größere Schifffahrt nach Beginn der US-israelischen Militäroperation vor rund sieben Wochen. Die Öffnung gilt während einer vereinbarten Waffenruhe, jedoch droht der Iran mit Konsequenzen, falls die USA ihre Seeblockade aufrechterhalten. Parallel dazu lockern die USA Sanktionen auf russisches Öl, während Bemühungen zur Verlängerung der Feuerpause und zur Beilegung des Atomstreits laufen.

Nachdem der Iran am Freitag die strategisch bedeutsame Straße von Hormus für Tanker und Handelsschiffe wieder geöffnet hat, zeigen aktuelle Schifffahrt sdaten, dass mehrere Schiffe die Wasserstraße am Samstag passiert haben. Laut Berichten von Nachrichtenagenturen handelt es sich um die erste signifikante Schifffahrt sbewegung in diesem kritischen Seeweg seit Beginn der militärischen Operationen der USA und Israel s gegen den Iran vor etwa sieben Wochen. Zunächst durchquerte eine Gruppe von vier Flüssiggastankern sowie Schiffen für Ölprodukte und Chemikalien die iranischen Gewässer südlich der Insel Larak. Zusätzliche Tanker aus dem Persischen Golf folgten, wie aus Daten des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic hervorgeht. Selbst ein Kreuzfahrtschiff, das zuvor in Dubai festsitzte, konnte die Meerenge passieren und befand sich am Samstagmorgen auf dem Weg nach Oman.

Die Entscheidung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus wurde von der iranischen Führung am Freitag verkündet, nachdem diese die Wasserstraße wochenlang blockiert hatte. Außenminister Abbas Araktschi erklärte, dass Öltanker und Handelsschiffe die Meerenge während der vereinbarten zehn Tage geltenden Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon durchqueren dürfen. Er betonte, dass die Durchfahrt auf einer vom Iran festgelegten Route und mit iranischer Genehmigung erfolgen müsse. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die globalen Öl- und Gasversorgungsketten zu beruhigen, die durch die Blockade und die gestiegenen Energiepreise stark beeinträchtigt wurden. Dennoch bleibt die Situation angespannt, da die USA ihre eigene Seeblockade für Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran aufrechterhalten wollen, was im Iran auf Empörung stieß.

Die Reaktion Teherans auf die fortgesetzte US-Seeblockade war deutlich. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, bezeichnete die Blockade als Verstoß gegen die Waffenruhe und kündigte eine angemessene Reaktion des Iran an. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed-Bagher Ghalibaf warnte auf der Plattform X, dass die Straße von Hormus bei fortgesetzter Blockade nicht offen bleiben werde und die Entscheidung über die Öffnung oder Schließung sowie die geltenden Bestimmungen vor Ort getroffen werde. Der Iran hatte die Straße von Hormus ursprünglich am 28. Februar nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe blockiert. Die Ankündigung von Außenminister Araktschi, die Durchfahrt für Handelsschiffe und Öltanker wieder zu erlauben, wirft jedoch Fragen auf, ob dafür eine Mautgebühr erhoben wird und wie sich dies auf die globale Schifffahrt auswirken wird, da hunderte Tanker und Frachtschiffe im Persischen Golf blockiert sind.

Um die globalen Energiemärkte zu stabilisieren, haben die USA ihre Sanktionen auf russisches Öl für einen weiteren Monat gelockert. Der Verkauf und die Lieferung von russischem Öl, das bis zur Nacht auf Freitag auf Schiffe verladen wurde, sind bis zur Nacht auf den 16. Mai von US-Verboten ausgenommen. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Volatilität auf dem Ölmarkt zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Währenddessen laufen unter der Vermittlung Pakistans intensive Bemühungen zur Verlängerung der Feuerpause zwischen den USA und dem Iran, die derzeit bis Mittwoch gilt. Ziel ist es, eine umfassende Einigung zu erzielen, die auch den Streit über das iranische Atomprogramm beinhaltet. Präsident Trump zeigte sich optimistisch, dass in den nächsten Tagen ein Abkommen erzielt werden könne, und berichtete von fortlaufenden Gesprächen, die über das Wochenende weitergeführt werden. Es wird spekuliert, dass eine neue Verhandlungsrunde bereits am Montag in Islamabad stattfinden könnte, obwohl das Weiße Haus diesbezüglich noch keine konkreten Termine bestätigt hat.

Die Bemühungen des pakistanischen Armeechefs Asim Munir, der als zentraler Vermittler fungiert, wurden am Mittwoch nach dreitägigen Gesprächen in Teheran abgeschlossen. Dennoch bestehen weiterhin Unklarheiten bezüglich zentraler Streitpunkte, insbesondere des iranischen Atomprogramms. Berichten zufolge haben die USA vorgeschlagen, alle nuklearen Aktivitäten des Iran für 20 Jahre auszusetzen, während der Iran eine Aussetzung von drei bis fünf Jahren angeboten hat. Präsident Trump deutete an, dass die USA angereichertes Uran aus dem Iran abtransportieren würden, was jedoch von der iranischen Seite zurückgewiesen wurde, die betonte, dass das Material nicht verlagert werde. Die anhaltenden Verhandlungen und die dynamische Entwicklung der Situation in der Straße von Hormus deuten auf eine komplexe und volatile geopolitische Lage hin, deren Ausgang ungewiss bleibt. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen aufmerksam, da sie weitreichende Auswirkungen auf die globale Energieversorgung und die regionalen Sicherheitsbeziehungen hat. Die Fähigkeit der beteiligten Parteien, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen und Kompromisse zu finden, wird entscheidend für die Deeskalation der Spannungen und die Wiederherstellung der Stabilität sein.





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