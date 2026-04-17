Iran öffnet Straße von Hormus für Handelsschiffe während Libanon-Waffenruhe – US-Blockade bleibt bestehen

Der Iran hat angekündigt, die strategisch wichtige Straße von Hormus für die Dauer der Waffenruhe im Libanon für die Handelsschifffahrt freizugeben. Diese Maßnahme, die auf einer koordinierten Route erfolgen soll, wird international mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Während die Ölpreise als Reaktion auf die Nachricht fielen, betonte US-Präsident Donald Trump, dass die US-Blockade iranischer Häfen bis zum vollständigen Abschluss der Verhandlungen bestehen bleibt. Internationale Beratungen in Paris versuchen derweil, die Route militärisch zu sichern und eine Deeskalation herbeizuführen.

Als Zeichen der Deeskalation und zur Erleichterung des globalen Handels hat der Iran die Durchfahrt durch die strategisch bedeutsame Straße von Hormus für die Dauer der vereinbarten Waffenruhe im Libanon für die kommerzielle Schifffahrt geöffnet. Diese wichtige Entscheidung wurde vom iranischen Außenminister Abbas Araktschi über die soziale Plattform X verkündet. Laut Araktschi wird die Passage aller Handelsschiffe über eine von der iranischen Hafen- und Schifffahrtsbehörde definierte und koordinierte Route erfolgen. Diese Entwicklung wurde von US-Präsident Donald Trump bestätigt, der jedoch zugleich verdeutlichte, dass die von den USA aufrechterhaltene Blockade der iranischen Häfen unverändert bestehen bleibt. Diese Blockade, so Trump, wird so lange fortgesetzt, bis die laufenden Verhandlungen mit dem Iran zu 100 Prozent abgeschlossen sind. Er äußerte sich optimistisch, dass der Verhandlungsprozess sehr zügig voranschreiten werde, da die meisten Kernpunkte bereits erörtert und weitgehend ausgehandelt seien.

Die zehn Tage währende Waffenruhe im Libanon trat in der Nacht zum Freitag in Kraft und zielt darauf ab, die Spannungen in der Region zu reduzieren. Nach Angaben eines hochrangigen iranischen Militärvertreters, der vom Staatsfernsehen zitiert wurde, ist die Passage von Kriegsschiffen durch die Straße von Hormus weiterhin untersagt. Handelsschiffe dürfen die Meerenge jedoch nach Erhalt der Genehmigung durch die Marine der Revolutionsgarden passieren. Die Ankündigung der Öffnung der Straße von Hormus führte umgehend zu einem spürbaren Rückgang der Ölpreise, die um mehr als zehn Prozent fielen, was die globale Abhängigkeit von dieser kritischen Handelsroute unterstreicht.

Inmitten dieser diplomatischen und strategischen Entwicklungen fanden am Nachmittag in Paris intensive Beratungen statt, an denen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teilnahmen. Ziel dieser Treffen war es, Strategien für die militärische Sicherung der Route zu erörtern und die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Der französische Präsident Emmanuel Macron empfing zu diesen Gesprächen unter anderem den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, den britischen Premierminister Keir Starmer und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. Eine beträchtliche Anzahl weiterer Teilnehmer, darunter etwa 30 Staats- und Regierungschefs, schalteten sich per Video zu den Beratungen hinzu, um ihre Perspektiven einzubringen und an der Lösungsfindung mitzuwirken.

Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten globalen Seewege, ist seit Beginn der militärischen Aktionen durch die USA und Israel am 28. Februar einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die Blockade dieser Passage, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Ölexporte abgewickelt wird, hatte in den vergangenen Wochen zu drastisch gestiegenen Energiepreisen geführt. Die jüngsten Entwicklungen deuten auf eine Bemühung hin, die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise abzufedern und die Versorgungssicherheit wiederherzustellen. Die diplomatischen Bemühungen laufen auf Hochtouren, um eine weitere Eskalation zu verhindern und die Grundlagen für eine langfristige friedliche Lösung zu schaffen.

US-Präsident Trump zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich einer baldigen Beendigung des Konflikts mit dem Iran. Gleichzeitig richtete er einen dringenden Appell an die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon, die vereinbarte zehntägige Waffenruhe mit Israel strikt einzuhalten. Er deutete an, dass ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran bereits am kommenden Wochenende stattfinden könnte. Trump äußerte sich positiv über die Aussichten und sagte: Wir werden sehen, was passiert. Aber ich glaube, wir stehen sehr kurz vor einem Abkommen mit dem Iran. Sollte ein Abkommen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad unterzeichnet werden, erwäge er eine Reise dorthin. Augenzeugenberichten und Informationen aus pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge gibt es bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der Geheimdiplomatie, was auf eine intensive und diskrete Verhandlungsarbeit im Hintergrund hindeutet. Diese Fortschritte sind entscheidend, um das Vertrauen zwischen den beteiligten Parteien wiederherzustellen und einen Weg für eine dauerhafte Lösung zu ebnen.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, da die Stabilität der Straße von Hormus und die Beilegung des Konflikts weitreichende Auswirkungen auf die globale Sicherheit und die Weltwirtschaft haben





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