Berichten zufolge nutzte der Iran Starlink zur Koordination von Raketenangriffen auf US-Stützpunkte. Elon Musk reagiert auf unautorisierte Militäranwendungen.

Einer Meldung der Zeitung Washington Post zufolge hat der Iran den Satelliteninternetdienst Starlink von Elon Musk s Firma SpaceX während aktiver militärischer Konflikte eingesetzt. Diese unautorisierte Nutzung erfolgte in der ersten Märzwoche als Vergeltungsmaßnahme für vorherige Angriffe der USA und Israels. Der Iran griff dabei US-Militärstützpunkte im gesamten Nahen Osten mit ballistischen Raketen und Drohnen an. Die Berichterstattung stützt sich auf Geheimdienstinformationen, die dem Pentagon -Chef Pete Hegseth vorgelegt wurden.

Unautorisierte Nutzung von Starshield im Konflikt

Der Einsatz betraf spezifisch die militärische Version des Dienstes, bekannt als Starshield. Nach Angaben der Washington Post nutzte Teheran die Technologie, um die Kontrolle über eigene Streitkräfte zu gewährleisten. Zudem diente die Verbindung der Überwachung von Einsätzen mit Einwegangriffsdrohnen. Die USA versuchten traditionelle Kommunikationssysteme des Gegners zu stören, woraufhin der Iran auf Starlink auswich. Insgesamt bestätigten vier mit den Vorgängen vertraute Personen diese Details gegenüber der Zeitung. Eine Pentagon-Sprecherin erklärte jedoch, dass ihr keine Kenntnis von einem entsprechenden Geheimbericht vorliege.

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Elon Musks Reaktion auf den Missbrauch

Elon Musk erfuhr von den zwei dokumentierten unautorisierten Fällen zu dem Zeitpunkt der Angriffe. Interne Quellen beschrieben seine Reaktion als außerordentlich wütend über die Umgehung der Nutzungsbedingungen. Sein Team kam zu dem Schluss, dass der Iran die Technologie gezielt für Militäroperationen gegen US-Truppen nutzte. Die Informationen stammen von zwei Personen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen. Sie gaben an, aus Angst vor Repressalien von Musk nicht namentlich genannt zu werden. Beide Quellen waren an internen Beratungen des Unternehmens beteiligt. SpaceX und Elon Musk selbst reagierten bisher nicht auf wiederholte Anfragen der Medien.

Verstöße gegen Tarifbedingungen und rechtliche Lage

Zusätzlich zur iranischen Nutzung berichtete die Washington Post von Verstößen des US-Militärs gegen die eigenen Tarifbedingungen. Das US-Militär habe Starshield genutzt, um Einwegdrohnen zu steuern. Dabei wurde ein günstigerer Tarif angewendet, der eigentlich ausschließlich für Bodenoperationen vorgesehen war. Dies geschah nach dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran. Das US-Zentralkommando wollte sich zu diesen Vorwürfen ebenfalls nicht äußern. Gleichzeitig hat die US-Regierung Verbündeten wie der Ukraine und Oppositionellen im Iran den Zugang erleichtert. Gegner der USA fanden jedoch Wege, den Dienst trotz Präventivmaßnahmen von Musk zu nutzen.

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Implikationen für die Kontrolle von Weltraumtechnologie

Der Einsatz von Starlink und Starshield in Krisengebieten wird aus verschiedenen Perspektiven kritisch beobachtet. Ein zentrales Problem ist die illegale Nutzung durch sanktionierte Akteure ohne Lizenz für den Betrieb im Iran. SpaceX hatte den Dienst zu Jahresbeginn kostenlos angeboten, als Reaktion auf Internetblockaden infolge von Protesten. Schätzungen zufolge befinden sich Zehntausende Terminals im Land. Eine Abschaltung würde auch zivile Nutzer treffen, die das Netz zur Umgehung staatlicher Zensur nutzen. Im Iran ist es kaum möglich, erwünschte von unerwünschter Nutzung zu unterscheiden. Die Debatte dreht sich darum, wer die Kontrolle über dieses militärische Gut hält: die USA oder eine Privatperson.

Parallelen zum Ukraine-Krieg und zukünftige Entwicklungen

Starlink-Systeme spielten bereits im Ukraine-Krieg eine entscheidende Rolle. Ab Februar 2022 waren sie für ukrainische Streitkräfte unverzichtbar, nachdem russische Truppen die konventionelle Telekommunikationsinfrastruktur zerstört hatten. In den vergangenen Wochen berichtete die Ukraine wiederholt über Drosselungen des Satellitennetzwerks. Die Hintergründe dafür bleiben unklar. Der aktuelle Bericht wirft ein neues Licht auf die Rolle von Musks globalem Netzwerk als Instrument moderner Kriegsführung. Die Erfahrungen in der Ukraine zeigen, wie abhängig Militärs von solcher Infrastruktur werden können. Die Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Anwendungen bleibt in Konfliktgebieten komplex. Die Entwicklung der Technologie wird die Dynamik künftiger Konflikte maßgeblich beeinflussen.